"صديقة الطفولة".. 20 صورة ترصد قصة حب ليونيل ميسي وزوجته أنتونيلا

كتب - يوسف محمد:

تعد علاقة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بزوجته أنتونيلا روكروزو، واحدة من أكثر قصص الحب إثارة في تاريخ كرة القدم، حيث أن علاقة تمتد منذ الطفولة، ف علاقة تليق أن يتم وصفها بأنها تشبه قصص الأفلام.

وبدأت علاقة النجم الأرجنتيني مع زوجته أنتونيلا منذ الطفولة ، حيث التقى بها للمرة الأولى حينما كان طفلاً، في منزل ابن عم أنتونيلا وصديق النجم الأرجنتيني المقرب وهو لوكاس سكاليا، لتصبح بعد ذلك أنتونيلا رفيقة درب البرغوث الأرجنتيني والداعم الأول له طوال مشواره الرياضي.

وكشف النجم الأرجنتيني في تصريحات سابقة: "أن علاقته مع أنتونيلا بدأت حينما كان طفلاً، لكنه حينما ذهب إلى برشلونة في مراهقته، لم يكن يجد طريقة للتواصل معها وأنه كان يكتفي بالتحدث معها مرة واحدة في الأسبوع فقط".

وتم الإعلان عن علاقة النجم الأرجنتيني بزوجته أنتونيلا على الساحة بشكل واسع ورسمي، من قبل الثنائي في عام 2009، وأصبحا أبوين بعد ثلاثة سنوات فقط، حينما استقبل الثنائي مولدهما الأول في عام 2012.

وكان عام 2017 شاهداً، على عقد حفل زفاف الثنائي ليونيل ميسي وأنتونيلا، بعد 8 سنوات من إعلان علاقة الحب بين الثنائي، في حفل كبير، حضره العديد من نجوم كرة القدم العالمية في مدينة روزاريو الأرجنتينية.

وعلى مدار علاقتهما معاً، كانت أنتونيلا الداعم الأول للنجم الأرجنتيني، في كافة مراحل حياته ومختلف الأندية التي لعب لها البرغوث الأرجنتيني.

كما أنها حرصت على الظهور معه في العديد من الاحتفالات وكذلك في المباريات التي يخوضها ليونيل ميسي، لدعمه بشكل مستمر.

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