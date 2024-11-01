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فانتازي.. ارتفاع سعر لاعب مانشستر يونايتد قبل الجولة العاشرة

05:00 م الجمعة 01 نوفمبر 2024

فانتازي الدوري الإنجليزي

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كتب - محمد القرش:

شهد اليوم الجمعة ارتفاع سعر لاعب مانشستر يونايتد، أليخاندرو جارناتشو، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات الماضية.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 1 نوفمبر، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

أليخاندرو جارناتشو (مانشستر يونايتد) 6.3 مليون جنيه إسترليني ماتيوس

كونيا (ولفرهامبتون) 6.6 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

جابرييل (أرسنال) 6.2 مليون جنيه إسترليني

آدم ويبستر (برايتون) 4.3 مليون جنيه إسترليني

توسين أدارابيويو (تشيلسي) 4.3 مليون جنيه إسترليني

هاري ويلسون (فولهام) 5.2 مليون جنيه إسترليني

لويس دياز (ليفربول) 7.8 مليون جنيه

كايل ووكر (مانشستر سيتي) 5.2 مليون جنيه إسترليني

لويد كيلي (نيوكاسل) 4.3 مليون جنيه إسترليني

آدم أرمسترونج (ساوثامبتون) 5.1 مليون جنيه إسترليني

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