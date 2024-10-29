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محاكمة ثلاثي الزمالك في الإمارات اليوم

10:01 ص الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (12)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (7)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (10)
  • عرض 13 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (11)
  • عرض 13 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (1)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (9)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (8)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (5)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (4)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (3)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (6)
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
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كتبت-هند عواد:

يحاكم ثلاثي نادي الزمالك عبدالواحد السيد ونبيل "دونجا" ومصطفى شلبي في الإمارات، اليوم، في جلسة مؤجلة من يوم 24 أكتوبر، في قضية التعدي على أحد الأفراد المنظمين لمباراة الفريق ضد بيراميدز، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وتعود الواقعة إلى مباراة الزمالك وبيراميدز يوم 20 أكتوبر، في نصف نهائي السوبر المصري، حيث نشبت مشادة بين ثلاثي الزمالك وأحد أفراد الأمن، وتحولت الواقعة إلى نيابة أبوظبي.

ويتم محاكمة ثلاثي الزمالك، بتهمة استعمال القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بنية حمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده.

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