متفوقا على لاعب الريال.. لامين يامال أفضل لاعب شاب في العالم لعام 2024

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كتب - محمد القرش:

حصد لاعب برشلونة، لامين يامال، جائزة أفضل لاعب شاب في العالم لعام 2024 المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول".

ويقام حفل توزيع جوائز الأفضل عن عام 2024 الآن، في العاصمة الفرنسية باريس.

وتفوق لامين يامال على التركي أرد جولر لاعب ريال مدريد، و أليخاندرو جارناتشو وكوبي ماينو ثنائي اليونايتد، بجانب فاينيو جناح السيتي المنتقل حديثا من جيرونا.

وأيضًا على ثنائي باريس سان جيرمان زائير إيمري وجواو نيفيز، والإيفواري كريم كوناتي مهاجم سالزبورج، والهولندي ماتياس تيل لاعب ميونخ.

ترتيب أفضل 5 لاعبين شباب في العالم

1.لامين يامال (برشلونة)

2.أردا جولر (ريال مدريد)

3.ماينو (اليونايتد)

4.سافينيو(السيتي)

5.كوبارسي (برشلونة)

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