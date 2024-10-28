كيف ظهر نجوم الكرة في حفل جوائز الكرة الذهبية 2024 (35 صورة)
-
عرض 35 صورة
-
عرض 35 صورة
-
عرض 35 صورة
-
-
عرض 35 صورة
-
عرض 35 صورة
-
عرض 35 صورة
-
-
عرض 35 صورة
-
عرض 35 صورة
-
عرض 35 صورة
-
-
عرض 35 صورة
-
عرض 35 صورة
-
عرض 35 صورة
-
-
عرض 35 صورة
-
عرض 35 صورة
-
عرض 35 صورة
-
-
عرض 35 صورة
-
عرض 35 صورة
-
عرض 35 صورة
-
-
عرض 35 صورة
-
عرض 35 صورة
-
عرض 35 صورة
-
-
عرض 35 صورة
-
عرض 35 صورة
-
عرض 35 صورة
-
-
عرض 35 صورة
-
عرض 35 صورة
-
عرض 35 صورة
-
-
عرض 35 صورة
-
عرض 35 صورة
-
عرض 35 صورة
-
-
عرض 35 صورة
-
عرض 35 صورة
-
عرض 35 صورة
-
-
عرض 35 صورة
-
عرض 35 صورة
كتب ـ محمد الميموني:
تواجد نجوم العالم لكرة القدم مساء اليوم الإثنين في حفل جوائز الكرة الذهبية المقدمة من صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية للأفضل في الساحرة المستديرة لعام 2024.
ويترقب عشاق كرة القدم إعلان الفائزون بجوائز الأفضل بالحفل المُقام على مسرح "شاتلييه" بالعاصمة الفرنسية باريس.
وحرص نجوم الكرة على اصطحاب ذويهم وأصدقائهم إلى الحفل.
فيديو قد يعجبك: