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كيف ظهر نجوم الكرة في حفل جوائز الكرة الذهبية 2024 (35 صورة)

10:33 م الإثنين 28 أكتوبر 2024
  • عرض 35 صورة
  • عرض 35 صورة
    نجوم الكرة في حفل جوائز الكرة الذهبية
  • عرض 35 صورة
    نجوم الكرة في حفل جوائز الكرة الذهبية (4)
  • عرض 35 صورة
    نجوم الكرة في حفل جوائز الكرة الذهبية (5)
  • عرض 35 صورة
    نجوم الكرة في حفل جوائز الكرة الذهبية (7)
  • عرض 35 صورة
    نجوم الكرة في حفل جوائز الكرة الذهبية (8)
  • عرض 35 صورة
    نجوم الكرة في حفل جوائز الكرة الذهبية
  • عرض 35 صورة
    نجوم الكرة في حفل جوائز الكرة الذهبية
  • عرض 35 صورة
    نجوم الكرة في حفل جوائز الكرة الذهبية (11)
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    نجوم الكرة في حفل جوائز الكرة الذهبية (3)
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    نجوم الكرة في حفل جوائز الكرة الذهبية (15)
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    نجوم الكرة في حفل جوائز الكرة الذهبية (16)
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    نجوم الكرة في حفل جوائز الكرة الذهبية (17)
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    نجوم الكرة في حفل جوائز الكرة الذهبية (18)
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    نجوم الكرة في حفل جوائز الكرة الذهبية
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    نجوم الكرة في حفل جوائز الكرة الذهبية (19)
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    نجوم الكرة في حفل جوائز الكرة الذهبية (21)
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    نجوم الكرة في حفل جوائز الكرة الذهبية (22)
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    نجوم الكرة في حفل جوائز الكرة الذهبية (23)
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    نجوم الكرة في حفل جوائز الكرة الذهبية (24)
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    نجوم الكرة في حفل جوائز الكرة الذهبية (25)
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    نجوم الكرة في حفل جوائز الكرة الذهبية (26)
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    نجوم الكرة في حفل جوائز الكرة الذهبية (27)
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    نجوم الكرة في حفل جوائز الكرة الذهبية (28)
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    نجوم الكرة في حفل جوائز الكرة الذهبية (31)
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    نجوم الكرة في حفل جوائز الكرة الذهبية (32)
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كتب ـ محمد الميموني:

تواجد نجوم العالم لكرة القدم مساء اليوم الإثنين في حفل جوائز الكرة الذهبية المقدمة من صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية للأفضل في الساحرة المستديرة لعام 2024.

ويترقب عشاق كرة القدم إعلان الفائزون بجوائز الأفضل بالحفل المُقام على مسرح "شاتلييه" بالعاصمة الفرنسية باريس.

وحرص نجوم الكرة على اصطحاب ذويهم وأصدقائهم إلى الحفل.

جوائز الكرة الذهبية نجوم الكرة كرة القدم البالون دور
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