الخطيب يجتمع باللاعبين.. 20 صور من مران الأهلي استعدادا لمواجهة العين
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كتب - محمد القرش:
تصوير - محمد معروف
أُقيم مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الاثنين، استعدادا لمواجهة العين الإماراتي في بطولة كأس إنتركونتيننتال.
وشهدت التدريبات تواجد رئيس النادي، محمود الخطيب، الذي حرص على الاجتماع باللاعبين وتدعيمهم قبل مواجهة الفريق الإماراتي.
ومن المقرر أن يقام اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساء غدا الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي.
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