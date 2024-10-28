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الخطيب يجتمع باللاعبين.. 20 صور من مران الأهلي استعدادا لمواجهة العين

07:34 م الإثنين 28 أكتوبر 2024
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    تدريبات حراس الأهلي
  • عرض 20 صورة
    كهربا وإمام عاشور وحسين الشحات
  • عرض 20 صورة
    الخطيب في مران الأهلي
  • عرض 20 صورة
    تدريبات الأهلي
  • عرض 20 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة العين
  • عرض 20 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة العين
  • عرض 20 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة العين
  • عرض 20 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة العين
  • عرض 20 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة العين
  • عرض 20 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة العين
  • عرض 20 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة العين
  • عرض 20 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة العين
  • عرض 20 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة العين
  • عرض 20 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة العين
  • عرض 20 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة العين
  • عرض 20 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة العين
  • عرض 20 صورة
    مران الأهلي
  • عرض 20 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة العين
  • عرض 20 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة العين
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كتب - محمد القرش:

تصوير - محمد معروف

أُقيم مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الاثنين، استعدادا لمواجهة العين الإماراتي في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

وشهدت التدريبات تواجد رئيس النادي، محمود الخطيب، الذي حرص على الاجتماع باللاعبين وتدعيمهم قبل مواجهة الفريق الإماراتي.

ومن المقرر أن يقام اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساء غدا الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي.

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الخطيب يجتمع بلاعبي الأهلي مران الأهلي استعدادا لمواجهة العين بطولة كأس إنتركونتيننتال مباراة الأهلي والعين الإماراتي موعد الأهلي والغين الإماراتي
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