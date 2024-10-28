مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أمم أفريقيا
كاب فيردي

كاب فيردي

- -
18:00
مصر

مصر

تصفيات أمم أفريقيا
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
21:00
غانـــا

غانـــا

تصفيات أمم أفريقيا
الجابون

الجابون

- -
21:00
المغرب

المغرب

دوري الأمم الأوروبية
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
بولندا

بولندا

دوري الأمم الأوروبية
الدنمارك

الدنمارك

- -
21:45
إسبانيا

إسبانيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية
باراجواي

باراجواي

2 1
01:30
الأرجنتين

الأرجنتين

جميع المباريات

إعلان

فانتازي.. ارتفاع سعر لاعب مانشستر سيتي اليوم

03:20 م الإثنين 28 أكتوبر 2024

مانشستر سيتي ضد أرسنال

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

ارتفع سعر لاعب مانشستر سيتي، يوشكو جفارديول، اليوم الاثنين، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات الماضية.

ويقدم لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 28 أكتوبر، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

جوسكو جفارديول (مانشستر سيتي) 6.2 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

دين هويسين (بورنموث) 4.3 مليون جنيه إسترليني

ميتوما كاورو (برايتون) 6.5 مليون جنيه إسترليني

مارك جويو (تشيلسي) 4.8 مليون جنيه إسترليني

جيفري شلوب (كريستال بالاس) 4.7 مليون جنيه إسترليني

جيمس ماكونيل (ليفربول) 4.4 مليون جنيه إسترليني

إندو واتارو (ليفربول) 4.7 مليون جنيه إسترليني

بن ديفيز (توتنهام) 4.3 مليون جنيه إسترليني

آندي إيرفينج (وست هام) 4.8 مليون جنيه إسترليني

ومن المقرر أن تبدأ الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت المقبل 2 نوفمبر، بمباراة أرسنال ونيوكاسل يونايتد.

فانتازي الدوري الإنجليزي فانتازي الدوري الإنجليزي جفارديول مانشستر سيتي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بمجموع 112 نقطة.. أفضل 11 لاعبا في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي

إعلان

إعلان

احتجاجات واشتباكات.. ماذا يحدث في باريس أثناء مباراة فرنسا وإسرائيل؟ فيديو