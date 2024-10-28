نتائج كارثية للعين الإماراتي قبل مواجهة الأهلي في كأس الإنتركونتيننتال

كتب - محمد القرش:

بدأ العد التنازلي للقمة العربي بين الأهلي المصري والعين الإماراتي في الجولة الثانية من بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وقبل مواجهة الأهلي، قدم فريق العين نتائج كارثية في الدوري ودوري أبطال آسيا، حيث لم يفز سوى مرة وحيد خلال آخر 5 مواجهات بجميع المسابقات.

بدأت انتكاسة الفريق الإماراتي عندما تعرض للهزيمة على يد الغرافة القطري بنتيجة 4-2، في دوري أبطال آسيا، ثم الخسارة من الوحدة بثنائية مقابل هدف في الدوري المحلي.

وكسر نادي العين سلسلة الهزائم بالفوز على حتا في كأس رئيس الدولة، ثمن عاد للخسارة على يد الهلال بنتيجة 5-4 في دوري أبطال آسيا، والتعادل مع دبا الحصن بهدف لمثله في الدوري الإماراتي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والعين غدا الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب استاد القاهرة الدولي.

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