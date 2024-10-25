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مصراوي يكشف موقف مصابي الأهلي قبل مواجهة العين

02:36 م الجمعة 25 أكتوبر 2024

رضا سليم وأشرف داري من وصول بعثة الأهلي إلى القاهر

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كتب-مراسل مصراوي:

كشف مصدر مطلع، موقف مصابي الأهلي قبل مواجهة العين الإماراتي في بطولة ربع نهائي كأس إنتركونتيننتال.

وقال المصدر، إن المغربي أشرف داري سيجري اختبار طبي، غدا السبت، لتحديد موقفه من المباراة وحتى الآن فرصة لحاقه بالمباراة 50%.

وأضاف: "خالد عبدالفتاح يوجد صعوبة في لحاقه بالمباراة أو القائمة، وأحمد نبيل كوكا ورامي ربيعة يجريان فحوصات طبية، وموقف طاهر محمد غير واضح".

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