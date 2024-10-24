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بينهم لاعب الأهلي واليونايتد.. قائمة المرشحين لأفضل حارس إفريقي 2023/24

07:19 م الخميس 24 أكتوبر 2024
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    مصطفى شوبير وأمان الله مميش
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    أمان الله مميش حارس الترجي ومصطفى شوبير حارس الأهلي
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    مصطفى شوبير
  • عرض 9 صورة
    أمان الله مميش حارس مرمى الترجي
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    ميشيل-يانكون-ومصطفى-شوبير
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    مصطفى شوبير
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    مصطفى شوبير
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    مصطفى شوبير ومحمد الشناوي
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كتب - محمد القرش:

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" القائمة النهائي للمرشحين لأفضل حارس إفريقي عن موسم 2023/24.

وشهدت القائمة تواجد حارس مرمى الأهلي، مصطفى شوبير، بجانب التونسي أمان الله مميش لاعب الترجي، وأونانا حارس مانشستر يونايتد.

الجدير بالذكر أن حفل توزيع جوائز الأفضل عن قارة إفريقيا يقام يوم 16 ديسمبر، في المدينة المغربية مراكش.

للإطلاع على القائمة النهائية المرشحة لأفضل حارس طالع الصورة التالية:

القائمة المرشحة لأفضل حارس

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