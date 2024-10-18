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عُرض على برشلونة.. مفاجأة بشأن مستقبل محمد صلاح

11:26 م الجمعة 18 أكتوبر 2024

محمد صلاح

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كتبت-هند عواد

كشف تقرير إسباني، مفاجأة بشأن مستقبل المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، والذي ينتهي عقده مع الفريق، بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع مع أي ناد في يناير المقبل.

وكشف موقع "أوكدياريو" الإسباني، عرض محمد صلاح على نادي برشلونة، من خلال وسيط مقرب من رئيس النادي خوان لابورتا والمدير الرياضي ديكو.

وأضاف الموقع، أن لابورتا وديكو يريدان إبرام صفقة كبرى في الصيف المقبل، لكنه لا يمكنه التعاقد مع إرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي أو فلوريان فيرتز لاعب ليفركوزن، بسبب الوضع المالي، وفي حالة التعاقد مع صلاح سيكون الانتقال مجاني.

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