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على ملعب الكريكت.. 15 صورة ترصد تدريب الأهلي الأول في الإمارات

10:34 م الجمعة 18 أكتوبر 2024
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    رامي ربيعة من التدريب الأول للأهلي في الإمارات
  • عرض 13 صورة
    سمير محمد من التدريب الأول للأهلي في الإمارات
  • عرض 13 صورة
    طاهر محمد طاهرمن التدريب الأول للأهلي في الإمارات
  • عرض 13 صورة
    إمام عاشور من التدريب الأول للأهلي في الإمارات
  • عرض 13 صورة
    محمد عبدالله من التدريب الأول للأهلي في الإمارات
  • عرض 13 صورة
    محمد مجدي أفشة من التدريب الأول للأهلي في الإمارات
  • عرض 13 صورة
    محمود كهربا من التدريب الأول للأهلي في الإمارات
  • عرض 13 صورة
    مروان عطية من التدريب الأول للأهلي في الإمارات
  • عرض 13 صورة
    عمر كمال عبد الواحد من التدريب الأول للأهلي في الإمارات
  • عرض 13 صورة
    حسين الشحات من التدريب الأول للأهلي في الإمارات
  • عرض 13 صورة
    ياسر إبراهيم 1من التدريب الأول للأهلي في الإمارات
  • عرض 13 صورة
    ياسر إبراهيم من التدريب الأول للأهلي في الإمارات
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كتبت-هند عواد:

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبه الأول في الإمارات، استعدادا لخوض مباريات السوبر المصري للأبطال، خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الحالي.

وأقيم مران الأهلي على ملعب الكريكت بمدينة أبوظبي، وخصص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق فقرات خططية متنوعة، وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني.

ويلتقي الأهلي سيراميكا كيلوباترا، يوم الأحد المقبل، على ستاد محمد بن زايد في مدينة أبوظبي، ضمن منافسات نصف النهائي من البطولة.

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تدريبات الأهلي الأهلي السوبر المصري الإمارات
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