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رسميًا.. موسيماني مديرًا فنيًا لاستقلال طهران الإيراني

09:38 م الجمعة 18 أكتوبر 2024
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
    بيتسو موسيماني مدرب فريق أبها
  • عرض 23 صورة
    بيتسو موسيماني
  • عرض 23 صورة
    بيتسو موسيماني
  • عرض 23 صورة
    موسيماني في أول مباراة مع أهلي جدة
  • عرض 23 صورة
    بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق يقترب من تدريب أبها
  • عرض 23 صورة
    موسيماني
  • عرض 23 صورة
    موسيماني
  • عرض 23 صورة
    موسيماني
  • عرض 23 صورة
    موسيماني مدرب الأهلي
  • عرض 23 صورة
    بيتسو موسيماني
  • عرض 23 صورة
    موسيماني وجوارديولا
  • عرض 23 صورة
    موسيماني
  • عرض 23 صورة
    بيتسو موسيماني
  • عرض 23 صورة
    موسيماني
  • عرض 23 صورة
    موسيماني
  • عرض 23 صورة
    بيتسو موسيماني
  • عرض 23 صورة
    موسيماني
  • عرض 23 صورة
    موسيماني
  • عرض 23 صورة
    موسيماني
  • عرض 23 صورة
    بيتسو موسيماني
  • عرض 23 صورة
    موسيماني
  • عرض 23 صورة
    بسنت شوقي - موسيماني - محمد فراج
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي استقلال طهران الإيراني التعاقد مع المدير الفني الجنوب أفريقي الأسبق لفريق الأهلي بيتسو موسيماني.

وأوضح نادي استقلال طهران، عبر بيان رسمي صادر اليوم الجمعة، أن التعاقد مع موسيماني يأتي لمدة عام واحد فقط.

وخاض المدرب الجنوب أفريقي ثلاثة تجارب عقب رحيله عن الأهلي مع أندية الأهلي وأبها بالسعودية والوحدة الإماراتي.

ويحتل فريق استقلال طهران المركز 11 بجدول ترتيب الموسم الجاري من الدوري الإيراني بعدما جمع 7 نقاط بعد مرور 8 جولات.

وأوضح موسيماني في تصريحات سابقة لشبكة SABC Sport ، أنه يرغب أن تكون خطوته التالية تدريب منتخب ولكنه في الوقت ذاته لا يريد أن يغلق فرصه أمام تدريب الأندية

وقال المدرب الجنوب أفريقي إنه يريد التدريب في بعض الدوريات أيضًا مثل الدوري السعودي أو القطري، مضيفًا: "هاتفي يرن دائما، ولكن في بعض الأحيان لا أعرف هل أدرب فريقًا يُشارك في دوري أبطال أفريقيا أو سيُشارك بكأس العالم للأندية".

وأشار المدرب صاحب الـ 60 عاماً إلى أن عرض تدريب منتخب نيجيريا بنجومه الحاليين مثل صامويل شوكويزي وفيكتور أوسمين عرضًا رائعًا ولا يمكن رفضه ولكنه لم يوافق عليه لعاطفته تجاه بلاده جنوب أفريقيا.

ويقع منتخب نيجيريا بمجموعة واحدة مع منتخب جنوب أفريقيا خلال تصفيات كأس العالم 2026.

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موسيماني استقلال طهران الاستقلال الإيراني الدوري الإيراني الأهلي
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