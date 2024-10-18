5 صور من إصابة يحيي الدرع القوية مع فيزبريم المجري
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كتبت - نهى خورشيد:
تعرض النجم المصري يحيى الدرع لاعب فريق فيزبريم المجري لكرة اليد لإصابة قوية، خلال مشاركته في مباراة أمام فريديريشيا الدنماركي ببطولة دوري أبطال أوروبا.
وخرج الدرع بعد تعرضه لإصابة قوية في الدقيقة 10 من اللقاء، ليتم نقله إلى المستشفى محمولا من قبل الجهاز الطبي للفريق بسبب عدم قدرته على السير.
والجدير بالذكر أن المباراة انتهت بفوز فريقه على فريديريشيا الدنماركي بنتيجة 34-32.
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