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5 صور من إصابة يحيي الدرع القوية مع فيزبريم المجري

12:02 ص الجمعة 18 أكتوبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    إصابة يحيي الدرع 4
  • عرض 4 صورة
    إصابة يحيي الدرع
  • عرض 4 صورة
    يحيي الدرع
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كتبت - نهى خورشيد:

تعرض النجم المصري يحيى الدرع لاعب فريق فيزبريم المجري لكرة اليد لإصابة قوية، خلال مشاركته في مباراة أمام فريديريشيا الدنماركي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وخرج الدرع بعد تعرضه لإصابة قوية في الدقيقة 10 من اللقاء، ليتم نقله إلى المستشفى محمولا من قبل الجهاز الطبي للفريق بسبب عدم قدرته على السير.

والجدير بالذكر أن المباراة انتهت بفوز فريقه على فريديريشيا الدنماركي بنتيجة 34-32.

إصابة يحيي الدرع يحيى الدرع كرة اليد فيزبريم المجري فريديريشيا الدنماركي دوري أبطال أوروبا
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