من هو أفضل حارس مرمى في فانتازي الدوري الإنجليزي؟

كتب - محمد القرش:

يقارن كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي بين أبرز حراس المرمى من أجل الوصول إلى أفضلهم وامتلاكه خلال الفترة المقبلة.

ويفضل معظم مدربين الفانتازي إنفاق أقل قدر ممكن على حراس المرمى، حيث شهد البريميرليج عدد من الحراس أصحاب أصحاب السعر القليل يقدمون الكثير من نقاط الإنقاذ والنقاط الإضافية، بالإضافة إلى إمكانية الحفاظ على نظافة الشباك.

ومع ذلك، عانى هذا النوع من الحراس في الدوري الإنجليزي خلال الجولات السبع الأولى من موسم 2024/25، حيث بدأ خمسة من أفضل سبعة حرسا في الموسم بالموسم الماضي بسعر 5 مليون جنيه إسترليني أو أكثر هذا الموسم.

فقط لاعبين اثنين، روبرت سانشيز حارس تشيلسي (4.7 مليون جنيه إسترليني) ونيك بوب من نيوكاسل يونايتد (5 مليون جنيه إسترليني)، احتلوا مكانًا بين أفضل سبعة حراس خلال الجولات السبع الأولى من موسمي 2023/24 و2024/25.

أكثر حراس المرمى تحقيقا للنقاط في أول 7 جولات من آخر موسمين

ما هو ملحوظ من ترتيب أوائل موسم 2023/24 هو غياب نجم إيفرتون جوردان بيكفورد (4.8 مليون جنيه إسترليني) وديفيد رايا لاعب آرسنال (5.6 مليون جنيه إسترليني)، اللذين أنهيا الموسم كأفضل حارس مرمى من حيث النقاط في فانتازي.

ولم يحافظ بيكفورد على شباكه نظيفة وحصد 11 نقطة فقط في مثل هذا الوقت من الموسم الماضي، بينما حصل رايا الذي لم يشارك لأول مرة مع آرسنال حتى الجولة الخامسة على 16 نقطة فقط.

ومقارنة بهذا الوقت من الموسم الماضي، جمع بيكفورد ورايا 14 و20 نقطة إضافية على التوالي في 2024/2025.

وهذا يسلط الضوء على أهمية التأني في اختيار حراس المرمى، ويظهر السبب وراء تردد المديرين الفنيين عادة في استخدام الانتقالات في هذا المركز.

ويشير أيضًا إلى السبب في أن التحرك نحو التعاقد مع حارس مرمى ليفربول الثاني كاويمين كيليهر (4.4 مليون جنيه إسترليني) ليس بجيد، على الرغم من غياب حارس مرمى الريدز الأول أليسون بيكر (5.5 مليون جنيه إسترليني) بسبب الإصابة، إلا أنه من المتوقع أن يعود قريبا.

أفضل 10 حراس المرمى تحت سعر 5 مليون حتى الآن

ويمكن أن يساعد تقييم أفضل 10 حراس تحقيقا للنقاط تكلفتهم حاليًا أقل من 5 مليون جنيه إسترليني المديرين الفنيين في الحصول على مؤشر أفضل للاعبين الذين يتبعون نفس النمط مثل بيكفورد في 2023/24.

ويلفت سانشيز لاعب تشيلسي الأنظار هنا، حيث حصل على ثماني نقاط فقط من إجمالي 36 نقطة حصل عليها من شباك نظيفة، وحصد 13 نقطة من التصديات والمكافأة، بالإضافة إلى خمس نقاط أخرى من تصديه لركلة جزاء.

إذن، من هو أفضل حارس مرمى يمكنك امتلاكه؟

إذا لم يكن المال عائقا، فإن رايا هو أفضل حارس مرمى يمكن امتلاكه، ويبدو أن حارس مرمى آرسنال يقدم أكثر من مجرد إمكانية الحفاظ على نظافة الشباك هذا الموسم ويبدو اختيارًا رائعًا إلى جانب جابرييل (6.2 مليون جنيه إسترليني) كبديل في خط دفاع ميكيل أرتيتا.

ولكن الجانرز يواجهون منافسين صعبين في الجولات من 9 إلى 11، وربما تكون الخطوة نحو شراء رايا في الجولة 12 هي التكتيك الأفضل.

ويبدو أن بوب حارس نيوكاسل هو البديل الأفضل بسعر 5 مليون، حيث تعمل نقاط التصدي والمكافآت على تعزيز جاذبيته بشكل كبير.

وفي فئة الميزانية المحدودة، يبدو سانشيز حارس تشيلسي وسيلز لاعب نوتنجهام فورست الأكثر جاذبية بالنظر إلى أدائهما حتى الآن.

لمشاهدة نصائح الجولة الثامنة شاهد الفيديو التالي: