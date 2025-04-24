إجراءات جديدة من "فيسبوك" ضد المحتوى المزعج والمزيف

وكالات:

أعلنت شركة ميتا، المالكة لفيسبوك، اليوم الخميس، عن بدء تقليص وصول الحسابات التي تشارك محتوى مزعج، مع إلغاء قدرتها على تحقيق الأرباح. كما أعلنت عن زيادة جهودها لإزالة الحسابات التي تنسق التفاعل الزائف وتنتحل هويات الآخرين.

تأتي هذه الخطوة في وقت وعد فيه الرئيس التنفيذي لميتا، مارك زوكربيرج، بالعودة إلى "فيسبوك الأصلي".

ويُنظر إلى خطة الشبكة الاجتماعية لمكافحة المحتوى المزعج كخطوة نحو استعادة أيام المجد لفيسبوك، حيث كانت تغذية المستخدمين مليئة بالمحتوى الأصلي من أشخاص حقيقيين، وفق ما نقله موقع Tech Crunch.

يتزامن الإعلان مع تزايد مشكلة المحتوى المُنتج باستخدام الذكاء الاصطناعي عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فيسبوك. ورغم أن ميتا لم تذكر هذه المشكلة تحديدًا في إعلانها، فمن المرجح أن تشمل الحملة ضد المحتوى المزعج المحتوى الذي يتم إنتاجه باستخدام الذكاء الاصطناعي..

وتعترف ميتا بأن بعض الحسابات تحاول التلاعب بالخوارزميات لزيادة عدد المشاهدات أو تحقيق مكاسب غير عادلة من خلال الإعلانات، مما يؤدي إلى تدفق محتوى مزعج يغمر تغذيات المستخدمين. ومن أجل معالجة هذه المشكلة، تقوم الشركة بمكافحة الحسابات التي تعرض سلوكًا معينًا يعتبر مزعجًا.

يتضمن هذا السلوك الحسابات التي تشارك محتوى يحتوي على تعليقات طويلة مصحوبة بعدد مفرط من الوسوم، وكذلك الحسابات التي تنشر محتوى بتعليقات غير متعلقة بالمحتوى، مثل صورة لكلب مع تعليق عن حقائق الطائرات.

وتقول ميتا إن نية أصحاب هذه المنشورات ليست دائمًا خبيثة، إلا أن هذا النوع من المحتوى يؤدي إلى تكدس المحتوى المزعج الذي يطغى على المحتوى الأصلي للمبدعين.

كما ستستهدف فيسبوك الشبكات المزعجة التي تنشئ مئات الحسابات لنشر نفس المحتوى المزعج، مما يجعلها غير مؤهلة لتحقيق الأرباح.

وفي إطار مكافحة التفاعل الزائف، ستقلل فيسبوك من الوصول والرؤية للتعليقات التي يتم اكتشافها على أنها تفاعل زائف. كما ستبدأ في اختبار ميزة للتعليقات تسمح للمستخدمين بالإشارة إلى التعليقات التي تعتبر غير ذات صلة أو لا تتناسب مع سياق المحادثة.

علاوة على ذلك، أعلنت فيسبوك عن تحديث أداة إدارة التعليقات للكشف عن التعليقات وإخفائها تلقائيًا من الأشخاص الذين قد يستخدمون هوية مزيفة. كما سيكون بإمكان المبدعين الإبلاغ عن الحسابات المنتحلة في التعليقات.

ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع قليلة من تقديم فيسبوك لتحديث جديد في قسم "الأصدقاء"، الذي سيعرض التحديثات من الأصدقاء فقط، دون أي محتوى موصى به آخر. وتظهر كل من التحديثات في قسم الأصدقاء والحملة ضد المحتوى المزعج أن فيسبوك يسعى لتحسين تغذيات المستخدمين وتقديم المحتوى الذي يرغبون في مشاهدته.

ولا يعد من المفاجئ أن تسعى فيسبوك للعودة إلى "فيسبوك الأصلي"، خاصة بعد أن كشفت رسائل بريد إلكتروني مؤخرًا من عام 2022 عن قلق زوكربيرغ بشأن فقدان الشبكة الاجتماعية لاهتمامها الثقافي.