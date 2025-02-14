GPT-5 سيتاح للمستخدمين مجانًا

كشف الرئيس التنفيذي لشركة أوبن أيه آي، سام ألتمان، عن خارطة طريق الشركة، عبر منصة X، والتي تتضمن خططًا لإطلاق نموذج GPT-5 مع دمج نموذج o3، وإتاحته للمستخدمين المجانيين. كما أشار إلى جهود لتبسيط تجربة استخدام ChatGPT.

وقال ألتمان: "نريد أن تعمل الذكاء الاصطناعي بسلاسة للمستخدمين، ونُدرك مدى تعقيد النماذج والمنتجات التي نقدمها"، مضيفًا أن الشركة تسعى للتخلص من قائمة اختيار النماذج، وتهدف إلى تقديم ذكاء موحد وسحري.

وحاليًا، يتيح التطبيق لمستخدمي ChatGPT اختيار نماذج محددة مثل o3-mini عبر زر "Reason" أو عبر قائمة النماذج التي تظهر بعد الرد. ومع اشتراك المستخدمين في ChatGPT Plus أو Pro، تصبح القائمة أطول، مما يجعل عملية الاختيار أكثر تعقيدًا.

خطة أوبن أيه آي القادمة

ووفقًا لألتمان، سيكون GPT-4.5 آخر نموذج لا يعتمد على "التفكير المتسلسل"، حيث ستتميز النماذج المستقبلية بقدرة محسنة على تحليل المشكلات عبر خطوات متتابعة. كما تسعى الشركة إلى توحيد نماذج السلسلة o مع سلسلة GPT لإنشاء أنظمة أكثر تكاملًا، قادرة على الاستفادة من جميع الأدوات المتاحة، وتحديد متى تحتاج إلى وقت إضافي للتفكير أو الإجابة السريعة، مما يعزز فعاليتها في مختلف المهام.

إصدارات GPT-5 ومزايا المستخدمين

وعند إطلاق GPT-5، ستدمجه أوبن أيه آي كنظام متكامل يضم تقنيات متعددة، بما في ذلك نموذج o3 وميزة Deep Research التي تم طرحها مؤخرًا. وتبعًا لهذه التحديثات، قررت الشركة عدم إصدار نموذج o3 كنظام مستقل كما كان مخططًا في السابق.

وسيتمكن المستخدمون المجانيون من الوصول غير المحدود إلى GPT-5، ولكن ضمن حدود معينة لمكافحة إساءة الاستخدام، في حين سيحصل مشتركو Plus على مستوى ذكاء أعلى، بينما سيحصل مشتركو Pro على مستوى أعلى من الذكاء الاصطناعي.

ولم يحدد ألتمان موعدًا دقيقًا لإطلاق GPT-4.5 أو GPT-5، لكنه أشار إلى إمكانية طرحهما خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة.