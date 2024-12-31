الذكاء الاصطناعي قد يصبح صديقك على فيسبوك ويعلق على منشوراتك.. تحديث من ميتا

أعلنت شركة ميتا، بدء استعداداتها لإنشاء حسابات لروبوتات الذكاء الاصطناعي على فيسبوك، والتي ستتمكن من قبول وإرسال طلبات صداقة إلى الأشخاص من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى إمكانية التعليق على المنشورات المختلفة.

ونقلت صحيفة فايننشال تايمز، عن نائب رئيس منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي في شركة ميتا كونور هايز، قوله إن فيسبوك تريد زيادة التفاعل والترفيه في عام 2025، عن طريق إنشاء حسابات لروبوتات الذكاء الاصطناعي تتمكن من توليد المنشورات والتحدث مع الأشخاص على التطبيق.

وقال هايز: "نتوقع أن تتواجد هذه الذكاءات الاصطناعية بالفعل على منصاتنا بمرور الوقت، بنفس الطريقة التي تتواجد بها الحسابات. سيكون لديها سيرة ذاتية وصور شخصية وستكون قادرة على إنشاء ومشاركة المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي على المنصة... وهذا هو المكان الذي نرى فيه كل هذا يحدث".