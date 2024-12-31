لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الذكاء الاصطناعي قد يصبح صديقك على فيسبوك ويعلق على منشوراتك.. تحديث من ميتا

05:46 م الثلاثاء 31 ديسمبر 2024

شركة ميتا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

أعلنت شركة ميتا، بدء استعداداتها لإنشاء حسابات لروبوتات الذكاء الاصطناعي على فيسبوك، والتي ستتمكن من قبول وإرسال طلبات صداقة إلى الأشخاص من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى إمكانية التعليق على المنشورات المختلفة.

ونقلت صحيفة فايننشال تايمز، عن نائب رئيس منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي في شركة ميتا كونور هايز، قوله إن فيسبوك تريد زيادة التفاعل والترفيه في عام 2025، عن طريق إنشاء حسابات لروبوتات الذكاء الاصطناعي تتمكن من توليد المنشورات والتحدث مع الأشخاص على التطبيق.

وقال هايز: "نتوقع أن تتواجد هذه الذكاءات الاصطناعية بالفعل على منصاتنا بمرور الوقت، بنفس الطريقة التي تتواجد بها الحسابات. سيكون لديها سيرة ذاتية وصور شخصية وستكون قادرة على إنشاء ومشاركة المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي على المنصة... وهذا هو المكان الذي نرى فيه كل هذا يحدث".

شركة ميتا روبوتات الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي على فيسبوك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ريلمي العلامة الأفضل و الأسرع نمواً .. تُعيد تشكيل سوق الهواتف الذكية في مصر

إعلان

إعلان

حوار- نقيب الأطباء: إلغاء "العمومية" أصعب قرار في حياتي النقابية.. وهذا موقف "المستقيلين
بدء استحقاقات شهادة 27% في بنكي الأهلي ومصر الأسبوع الجاري.. ما هي البدائل؟