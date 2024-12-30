ما الذي بحث عنه المصريون في 2024؟

كشفت بيانات شركة جوجل عن الموضوعات الأكثر رواجًا وبحثًا من قٍبل المصريين خلال عام 2024، وكانت الصدارة لموضوعات الرياضة والفن.

الأكثر بحثًا في الأخبار:

- المنتخب المصري في الألعاب الأولمبية.

- انخفاض قيمة الجنيه المصري.

- مشروع رأس الحكمة.

- مرض جدري القرود.

- الهجوم على رفح.

- الحرب في فلسطين.

- الانتخابات الأمريكية.

- مرض جدري القرود.

الشخصيات التي بحث عنها المصريون في 2024

- محمد عبد المنعم.

- وسام أبو علي.

- جميلة عوض.

- صبحي خليل.

- يحيى عطية الله.

المسلسلات الأكثر بحثًا:

- حق عربي.

- حالة خاصة.

- المداح 4.

- نعمة الافوكاتو.

- الحشاشين.

الأفلام الأكثر بحثا:

- ولاد رزق 3.

- شقو.

- السرب.

- الاسكندراني.

- حريفة.

الأكثر بحثاً في كرة القدم:

- الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.

- مصر ضد الكونغو.

- الرأس الأخضر ضد مصر.

- مصر ضد غانا.

- الأهلي ضد مازيمبي.