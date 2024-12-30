ما الذي بحث عنه المصريون في 2024؟
كشفت بيانات شركة جوجل عن الموضوعات الأكثر رواجًا وبحثًا من قٍبل المصريين خلال عام 2024، وكانت الصدارة لموضوعات الرياضة والفن.
الأكثر بحثًا في الأخبار:
- المنتخب المصري في الألعاب الأولمبية.
- انخفاض قيمة الجنيه المصري.
- مشروع رأس الحكمة.
- مرض جدري القرود.
- الهجوم على رفح.
- الحرب في فلسطين.
- الانتخابات الأمريكية.
- مرض جدري القرود.
الشخصيات التي بحث عنها المصريون في 2024
- محمد عبد المنعم.
- وسام أبو علي.
- جميلة عوض.
- صبحي خليل.
- يحيى عطية الله.
المسلسلات الأكثر بحثًا:
- حق عربي.
- حالة خاصة.
- المداح 4.
- نعمة الافوكاتو.
- الحشاشين.
الأفلام الأكثر بحثا:
- ولاد رزق 3.
- شقو.
- السرب.
- الاسكندراني.
- حريفة.
الأكثر بحثاً في كرة القدم:
- الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.
- مصر ضد الكونغو.
- الرأس الأخضر ضد مصر.
- مصر ضد غانا.
- الأهلي ضد مازيمبي.
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