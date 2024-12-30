لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ما الذي بحث عنه المصريون في 2024؟

04:07 م الإثنين 30 ديسمبر 2024

الأكثر بحثا على جوجل 2024

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كشفت بيانات شركة جوجل عن الموضوعات الأكثر رواجًا وبحثًا من قٍبل المصريين خلال عام 2024، وكانت الصدارة لموضوعات الرياضة والفن.

الأكثر بحثًا في الأخبار:

- المنتخب المصري في الألعاب الأولمبية.

- انخفاض قيمة الجنيه المصري.

- مشروع رأس الحكمة.

- مرض جدري القرود.

- الهجوم على رفح.

- الحرب في فلسطين.

- الانتخابات الأمريكية.

- مرض جدري القرود.

الشخصيات التي بحث عنها المصريون في 2024

- محمد عبد المنعم.

- وسام أبو علي.

- جميلة عوض.

- صبحي خليل.

- يحيى عطية الله.

المسلسلات الأكثر بحثًا:

- حق عربي.

- حالة خاصة.

- المداح 4.

- نعمة الافوكاتو.

- الحشاشين.

الأفلام الأكثر بحثا:

- ولاد رزق 3.

- شقو.

- السرب.

- الاسكندراني.

- حريفة.

الأكثر بحثاً في كرة القدم:

- الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا.

- مصر ضد الكونغو.

- الرأس الأخضر ضد مصر.

- مصر ضد غانا.

- الأهلي ضد مازيمبي.

جوجل شركة جوجل بحث المصريون في 2024
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

قبل البدء.. شركة بيراميدز تعلن وقف إنتاج إطارات السيارات: أمر خارج عن إرادتنا
المركزي: مد الإعفاء من رسوم التحويل عبر إنستا باي والإنترنت والموبايل البنكي 3 أشهر
الطقس الآن.. الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية شمالًا تمتد خفيفة إلى القاهرة