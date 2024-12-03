كتب- أشرف جهاد:

فيما يبدو أنه تحدي العصر في مجال التكنولوجيا، أطلقت شركة هواوي ميزة ثورية في هاتفها الجديد Mate 70، وهي ميزة Airdrop gesture التي تتيح نقل الملفات بين الأجهزة بقبضة اليد ودون لمس أي من الأجهزة التي تنقل البيانات بينها.

وطرحت هواوي هاتفها Mate 70 في الأسواق يوم الثلاثاء. وهو أحدث إصدارات سلسلة Mate. وتتراوح أسعاره بين 760 دولارا لنسخة 256 غيغابايت، و829 دولار لنسخة 512 غيغابايت، ونسخة 1 تيرابايت بـ 967 دولار.

وفي عرض تقني مذهل، أظهرت هواوي كيف يمكن للمستخدمين نقل الملفات بين الأجهزة باستخدام الإيماءات اليدوية فقط، وهي تقنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتقنيات الاتصالات المتقدمة مثل NearLink.

العرض المذهل من هواوي أثار ضجة كبيرة في العالم، وسط ترقب للتقنية الثورية التي تعد طفرة كبيرة في استخدام وتطويع الذكاء الصناعي في صناعة الهواتف المحمولة، واعتبره كثيرون بمثابة التحدي الكبير لشركة أبل الأمريكية.

وأشاد علاء مبارك بالتقنية قائلا: "نقل المعلومات والصور بدون لمس الشاشة؛ التقدم التكنولوجي الصيني يهدد العالم في مجالات مختلفة".

نقل المعلومات والصور بدون لمس الشاشة ؛ التقدم التكنولوجي الصيني يهدد العالم في مجالات مختلفة . pic.twitter.com/bEry2KRVJ8 — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) December 1, 2024

ربما أنت تتعجب الآن، وتتساءل كيف نقل الملف بين قبضات الأيدي؟! لا تتعجل ففي الحقيقة الملف لم ينقل بين الأيدي، لكن كل الأمر أن قبضة اليد تعطي أوامر للجهاز فينفذها، وهذه تقنية Airdrop Gesture.

فما هي تقنية قبضة اليد Airdrop gesture؟

تقنية Airdrop Gesture هي ميزة مبتكرة تعتمد على الإيماءات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتتيح للمستخدم التحكم بالهاتف بطرق سهلة وسريعة دون الحاجة للمس الشاشة مباشرة. وتترجم حركة "قبضة اليد" على الفور إلى أوامر بفضل المستشعرات والذكاء الاصطناعي، مما يوفر تجربة مبتكرة وسريعة للمستخدمين.

وتعتمد تقنية قبضة اليد على مستشعرات متقدمة مدمجة في الهاتف، مثل مستشعرات العمق والكاميرا الأمامية وتقنيات الذكاء الاصطناعي. هذه المستشعرات تلتقط حركة اليد وتفسرها كأوامر محددة.

كيف تعمل تقنية قبضة اليد؟

1- تفعيل الميزة:

تحتاج إلى التأكد من أن ميزة التحكم بالإيماءات مفعّلة في إعدادات الهاتف. يمكن أن تكون هذه الميزة ضمن قسم الإعدادات > الذكاء الاصطناعي أو إعدادات التحكم بالإيماءات.

2- التعرف على الإيماءة:

بمجرد رفع يدك أمام شاشة الهاتف وتحريكها بطريقة معينة (مثل تشكيل قبضة)، يكتشف الهاتف الحركة باستخدام مستشعراته.

يتم تدريب النظام على التعرف على شكل اليد في وضع القبضة.

3- التقاط لقطة الشاشة (Screenshot):

عند تشكيل قبضة اليد في الهواء أمام الهاتف، يتم تنفيذ أمر التقاط لقطة شاشة تلقائيًا.

الهاتف يلتقط لقطة الشاشة دون الحاجة للضغط على أي زر.

4- نقل المحتوى:

بعد التقاط لقطة الشاشة، يمكنك توجيه يدك أو تحريكها نحو جهاز آخر (مثل هاتف آخر أو حاسوب أو جهاز لوحي مدعوم).

تستخدم تقنية النقل اللاسلكي مثل NearLink أو Huawei Share لإرسال المحتوى.

المتطلبات التقنية:

· مستشعرات الكاميرا: لالتقاط حركة اليد.

· الذكاء الاصطناعي: لمعالجة الإيماءات وتحويلها إلى أوامر.

· اتصال لاسلكي: مثل البلوتوث أو الواي فاي المباشر لنقل البيانات إلى الأجهزة الأخرى.

فوائد تقنية قبضة اليد

· السهولة: لا حاجة للضغط على أزرار مادية أو البحث عن خيارات في القوائم.

· السرعة: يمكنك تنفيذ المهام بحركات بسيطة خلال ثوانٍ.

· التكامل: تجعل نقل المحتوى بين الأجهزة الأخرى أكثر انسيابية وسلاسة، خاصة في النظام البيئي لهواوي.