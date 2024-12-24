جوجل تقترب من إطلاق ميزة البحث بالذكاء الاصطناعي

كشفت تقارير تقنية أن شركة جوجل، تخطط لدمج ميزات تطبيقها للذكاء الاصطناعي Gemini، مع محرك البحث الشهير الخاص بها، لتسهيل وتسريع عمليات البحث ومنح المستخدمين نتائج أكثر دقة.

وفقًا لمنصة techradar، أشارت التقارير لاستعداد جوجل لإطلاق وضع جديد يحسّن من جودة عمليات البحث على التطبيق، وهو وضع الذكاء الاصطناعي الجديد، الذي سيكون في أعلى يسار صفحة البحث، بجانب علامات التبويب "الكل"، "الصور"، "الفيديوهات"، و"التسوق"، لجعل عمليات البحث أفضل وأسرع. وسيكون هذا الوضع أشبه بالتحدث مع روبوت دردشة، مثل تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأخرى.

ويتفق هذا الإعلان مع تقرير سابق لمنصة Android Authority منذ أيام، قالت فيه إنها رصدت وضع البحث باستخدام الذكاء الاصطناعي، في الإصدار التجريبي الأخير لجوجل.

سيسُمح للمستخدمين التبديل بين أوضاع البحث المختلفة، مع إمكانية الرجوع إلى طريقة البحث التقليدية مرة أخرى، بعد الخروج من "وضع الذكاء الاصطناعي".