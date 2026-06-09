أعلن قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح عدد من المحال التجارية وقطع الأراضي المخصصة للورش الحرفية والوحدات الصناعية (ورش) والصيدليات والباكيات للبيع من خلال جلسات مزاد علني بمدينتي "العاشر من رمضان والفيوم الجديدة".

الإسكان: طرح 8 قطع أراضٍ للورش الحرفية بالمنطقة الصناعية

وأوضح جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة أنه تم طرح "8 قطع أراضٍ" بنشاط ورش حرفية بالمنطقة الصناعية الأولى، بمساحات تتراوح بين "313.5 مترًا مربعًا و345 مترًا مربعًا"، للبيع بالمزاد العلني في جلسة تعقد يوم الأربعاء 24 يونيو 2026.

وفي مدينة العاشر من رمضان، أعلن جهاز المدينة عن طرح "22 محلاً تجارياً وصيدليتين" بالسوقين التجاريين المنفذين بالقطعة رقم (19) بمنطقة خدمات حي النرجس، والقطعة رقم (2/2) جنوب شرق حي الأندلس، بمساحات تتراوح بين "15 مترًا مربعًا و46 مترًا مربعًا".

طرح محال تجارية وورش حرفية بمدينتي العاشر من رمضان والفيوم الجديدة

كما يشمل الطرح "22 باكية" بالسوق الدائم المنفذ بالمنطقة الفاصلة بين الحيين الأول والثاني، بمساحة "15 مترًا مربعًا" للباكية الواحدة، بالإضافة إلى "10 وحدات صناعية (ورش)" بمشروع المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بمنطقة المطورين الجنوبية، بالمجمع (أ)، بمسطح "702 أمتار مربعة" للورشة.

وأشار جهاز المدينة إلى أنه سيتم عقد جلسة مزاد علني لطرح "12 باكية و11 محلاً تجارياً وصيدلية واحدة و5 وحدات صناعية" يوم الإثنين 22 يونيو 2026، فيما تُعقد جلسة أخرى لطرح "11 باكية و11 محلاً تجارياً وصيدلية واحدة و5 وحدات صناعية" يوم الأربعاء 8 يوليو 2026.

كما تم إتاحة كراسات الشروط والمواصفات للراغبين في المشاركة بالمزاد بمقري جهازي تنمية مدينة الفيوم الجديدة ومدينة العاشر من رمضان، وذلك خلال مواعيد العمل الرسمية.

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