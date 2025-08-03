كتب- محمد عبدالناصر:

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة الأولى من النسخة السادسة لمؤتمر المصريين بالخارج، تحت عنوان "جهود الدولة في رعاية المصريين بالخارج"، والذي تنظمه وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، تحت شعار "من كل مكان.. مصر العنوان"، وافتتحه دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور عدد من الوزراء وممثلي الجاليات المصرية بالخارج.

وشارك في الجلسة الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسيد محمد جبران وزير العمل.

نهضة عمرانية شاملة واستراتيجية متكاملة

في بداية كلمته، توجه المهندس شريف الشربيني بالشكر إلى الدكتور بدر عبدالعاطي على دعوته للمشاركة في هذا المؤتمر الهام، معربًا عن سعادته بالتواجد للمرة الثانية، ومؤكدًا حرصه على أن يطرح كل مؤتمر جديدًا يخدم المصريين بالخارج.

وأوضح أن الدولة المصرية شهدت نهضة عمرانية شاملة تمت بتوجيهات من القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن استراتيجية الوزارة ترتكز على عدة محاور، منها: إنشاء مدن ذكية جديدة، والقضاء على العشوائيات، وتنفيذ مشروعات "حياة كريمة"، وإحياء المناطق التراثية. ولفت إلى أن هذه التنمية العمرانية أفرزت مجموعة متنوعة من المنتجات العقارية التي تلائم مختلف الشرائح سواء في الداخل أو الخارج، بما في ذلك المستثمرون، وتشمل وحدات سكنية، إدارية، تجارية، وأراضٍ، وتأتي ضمنها المبادرات المخصصة للمصريين بالخارج.

"بيت الوطن": تلبية الطلب المتزايد وتعزيز الارتباط بالوطن

تحدث الوزير عن مبادرة "بيت الوطن"، وهي برنامج حكومي يهدف إلى تمكين المصريين المقيمين في الخارج من الحصول على أراضٍ ووحدات سكنية في المدن الجديدة، مما يسهم في تعزيز ارتباطهم بوطنهم من خلال فرص استثمارية وسكنية.

وأشار إلى أن المرحلة العاشرة من البرنامج، التي أُطلقت في يوليو 2024، تضمنت 2973 قطعة أرض و1377 وحدة سكنية، وشهدت إقبالاً كبيرًا تمثل في 14002 تحويل. ونتيجة لذلك، تمت زيادة عدد قطع الأراضي المطروحة في يناير 2025 إلى 14950 قطعة.

وأوضح أن الوزارة استجابت لرغبات الحاجزين بطرح مراحل تكميلية لكل مرحلة، وحرصت على توفير أراضٍ متميزة في مختلف المدن الجديدة، مع تقديم تيسيرات في أنظمة الحجز لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين بالخارج وتعظيم العائد من التحويلات الدولارية.

مبادرة "بيتك في مصر": وحدات فورية وعروض حصرية

استعرض الوزير المبادرة الثانية، وهي "بيتك في مصر"، والتي أُطلقت بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف إتاحة فرص استثمارية للمصريين بالخارج وتعزيز استفادتهم من التنمية العمرانية التي شهدتها مصر في السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة، التي أُطلقت في النسخة السابقة من المؤتمر، تضمنت طرح 5055 وحدة سكنية، بعضها جاهز للتسليم الفوري، والبعض الآخر سيتم تسليمه لاحقًا، وتناسب جميع شرائح الدخل والمستويات الاقتصادية.

وأوضح أنه تم فتح باب الحجز في الأول من مايو، تلاه طرح استكمالي في 22 يونيو، مع استمرار إجراءات السداد واستلام مقدمات الحجز. وتضمنت المبادرة عروضًا حصرية، من بينها خصومات تتراوح بين 3 و10% من سعر السوق، وأنظمة سداد تمتد حتى 10 سنوات.

طرح جديد في النسخة الحالية من المؤتمر

أعلن الوزير، في كلمته، عن طرح المرحلة الثانية من مبادرة "بيتك في مصر" تزامنًا مع النسخة الحالية من المؤتمر، وتشمل نحو 3000 وحدة سكنية وإدارية وتجارية موزعة على 19 مشروعًا في 12 مدينة، تلائم مختلف فئات واحتياجات المصريين بالخارج.

وأوضح أن الطرح سيتم عبر ثلاث مراحل: الأولى في سبتمبر 2025، والثانية في أكتوبر، والثالثة في نوفمبر من العام ذاته.

وفي ختام كلمته، أكد المهندس شريف الشربيني حرص الوزارة على تلبية تطلعات المصريين بالخارج من خلال التنسيق المستمر مع وزارة الخارجية والهجرة، عبر طرح مبادرات متخصصة تلبي احتياجاتهم وتعزز ارتباطهم بوطنهم الأم.