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وزير الإسكان يتابع موقف مبيعات وتسويق المشروعات بالمدن الجديدة

04:46 م الأحد 27 يوليه 2025

المهندس شريف الشربيني

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كتب- محمد عبدالناصر:

واصل المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سلسلة اجتماعاته لمتابعة موقف المبيعات والتسليمات والتسويق بعدد من المشروعات بالمدن الجديدة والتي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث عقد اجتماعاً، بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، مع مسئولي شركة "فاوندرز" للتطوير العقاري، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والهيئة.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن الوزارة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي تم ضخها بالمشروعات السكنية والتنموية بالمدن الجديدة والمناطق المختلفة، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان، استهدفت تنفيذ عدد من المشروعات المتنوعة، بالمدن الجديدة بالتعاون مع شركات التطوير العقاري والتسويق، وذلك في إطار توجه الدولة نحو زيادة الشراكة مع القطاع الخاص.

واستعرض وزير الإسكان خلال الاجتماع موقف المبيعات الخاص بالمشروعات التي تعمل الشركة على تسويقها بالعاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة، وكذا موقف أحد المشروعات في مدينة ٦ أكتوبر.

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المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان تسويق المشروعات المدن الجديدة
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