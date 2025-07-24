وزير الإسكان ومحافظ الدقهلية يتابعان مشروعات المنصورة الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:



عقد المهندس الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مدينة المنصورة الجديدة، وبحث أبرز التحديات التي تواجه تنفيذها، بهدف وضع حلول عملية تسهم في الإسراع بمعدلات الإنجاز وتعظيم الاستفادة من المشروعات لصالح المواطنين.



جاء الاجتماع بمقر جهاز المدينة، بحضور عدد من قيادات وزارة الإسكان، ومسؤولي محافظة الدقهلية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة.



الشربيني: نولي أهمية قصوى للمشروعات المرتبطة بحياة المواطنين



أكد وزير الإسكان، في كلمته، أن الوزارة تولي أهمية خاصة للمشروعات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، مشددًا على حرصه على الوقوف ميدانيًا على كافة التحديات التي قد تعوق التنفيذ والعمل على تذليلها، ومتابعة سير العمل بالمشروعات على الأرض.



كما أعرب عن سعادته بوجود مدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية، وحرصه على الدفع بوتيرة العمل بها والاستماع لملاحظات المواطنين وشكاواهم.



وأشار إلى أن الوزارة ملتزمة بتوفير الدعم الكامل لتنفيذ المشروعات المستهدفة، خاصة تلك التي تندرج ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لما لها من تأثير مباشر على جودة حياة المواطنين، إلى جانب مشروعات الخطة الاستثمارية للجهات التابعة للوزارة.



مرزوق: المنصورة الجديدة فخر للمحافظة ونموذج لمدن المستقبل



من جانبه، ثمّن اللواء طارق مرزوق زيارة وزير الإسكان لمحافظة الدقهلية، مؤكدًا أن الزيارة تعكس اهتمامًا حقيقيًا بحل كافة المشكلات المتعلقة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، باعتبارها من أبرز التحديات التي تؤثر على حياة المواطنين.



وأشاد المحافظ بجهود الوزير ومتابعته الميدانية للمشروعات، معتبرًا ذلك نموذجًا يُحتذى به في الإدارة التنفيذية، حيث تعتمد التنمية على المصداقية والشفافية في التعامل مع المشروعات القومية.



كما نوّه إلى أن مدينة المنصورة الجديدة تمثل فخرًا لمحافظة الدقهلية، بوصفها إحدى مدن الجيل الرابع التي تشكل مستقبلًا عمرانيًا وتنمويًا واعدًا.



ووجّه "مرزوق"، الشكر لرئيس مجلس الوزراء على دعمه الكامل للمحافظة، خاصة فيما يتعلق بحل مشكلة محطة معالجة الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية في جمصة، وتوجيهاته بسرعة الانتهاء من تنفيذ محطة مياه ميت فارس.



استثمارات تتجاوز 33 مليار جنيه ومشروعات سكنية وخدمية متنوعة



اطّلع الوزير والمحافظ، على حجم الاستثمارات التي تم ضخها بمدينة المنصورة الجديدة، والتي تخطت 33 مليار جنيه في قطاعات الإسكان والمرافق والخدمات والزراعة والكهرباء، إلى جانب متابعة موقف تخصيص قطع الأراضي الاستثمارية التي تهدف إلى توفير الخدمات وخلق فرص عمل.



كما استعرضا الموقف التنفيذي للمشروعات السكنية بالمدينة، والتي تشمل:



مشروع "سكن مصر": 4704 وحدات



مشروع "جنة": 11232 وحدة



الإسكان الساحلي: 1368 وحدة



الفيلات (المرحلة الأولى): 2103 وحدات



بالإضافة إلى مشروعات المرافق والبنية الأساسية بالمرحلة الثانية، وخزان مياه، ومحطة معالجة صرف صحي، وتمديد خطوط سحب لمحطة تحلية المياه، إلى جانب تطوير كورنيش المدينة، والممشى السياحي، ومبنى الكنيسة، وقسم الشرطة، ومبنى الإطفاء، مع مشروعات خدمية أخرى جارٍ إسنادها مثل مبنى الإسعاف ومدرسة للتعليم الأساسي.



توجيهات بالإسراع بالتسليم وتحسين الخدمات



وجّه وزير الإسكان خلال الاجتماع بسرعة وضع خطة لتسليم الوحدات السكنية والأراضي المخصصة التي تم الانتهاء من مرافقها، مع متابعة تنفيذ كافة المشروعات بصورة دورية، لضمان الالتزام بالجدول الزمني وجودة التنفيذ.



كما استمع الوزير والمحافظ إلى عدد من شكاوى المواطنين المتعلقة بالخدمات والنقل، حيث وجّه الشربيني بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير خدمات متكاملة داخل المدينة، وتطوير شبكة مواصلات تربط المدينة بالمناطق المحيطة، بما يعزز من فرص التوطين والتنمية بها.



واختتم محافظ الدقهلية بالتأكيد على أن دعم وسائل النقل والمواصلات يمثل ضرورة تنموية ملحة، مؤكدًا أن "تحقيق التنمية العمرانية يبدأ من توفير وسيلة نقل آمنة وميسرة للمواطنين".



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