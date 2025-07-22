"الكابينة بـ14 مليونا".. أسعار العقارات في الساحل الشمالي ترتفع 70 %

كتب- محمد عبدالناصر:

ارتفعت أسعار الوحدات المختلفة في الساحل الشمالي بشكل كبير خلال صيف 2025، حيث تراوحت الزيادة عن العام الماضي بـ40 إلى 70%.

وبحسب التقرير الصادر عن شركة سافيلز مصر فإن بعض المؤشرات شهدت ارتفاعات سنوية حتى 75٪ في مناطق مثل رأس الحكمة، و68٪ في الضبعة وسيدي حنيش.

وينشر مصراوي أسعار الوحدات الأقل مساحة في الساحل الشمالي والتي جاءت على النحو التالي:

وصل سعر الاستوديو الـ 45 مترا إلى 6 مليون و225 ألف جنيه، ويتم التسليم بتشطيب كامل في 2027.

وتراوحت الأسعار بين 12 مليونا إلى 14 مليون جنيه للكابينة في مشروع سولت برأس الحكمة التابع لشركة تطوير مصر.

وتصل مساحة الكابينة إلى 65 مترا، ويكون التسليم في 2030.

أما الوحدة الـ 75 مترا من شركة سيتي إيدج بالحي اللاتيني بالعلمين الجديد سجلت 5 ملايين جنيه.



ووصل سعر الشالية الغرفة الواحدة الـ65 مترا لـ 11 مليونا و278 ألف جنيه في مشروع نايا باي في رأس الحكمة.

ووصل سعر الشالية الـ 85 مترا في مشروع ليف سيزار - راس الحكمة غرفتين في رأس الحكمة من جيتس للتطوير العقاري لـ 10 ملايين جنيه و518 ألف جنيه، ويكون التسليم في 2029.