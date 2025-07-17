وزيرا الإسكان والرياضة يبحثان تطوير المنشآت الرياضية بالمدن الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا مشتركًا بمقر وزارة الشباب والرياضة في مدينة العلمين الجديدة، وذلك لبحث عدد من الملفات المشتركة ومناقشة آفاق التعاون بين الوزارتين في تنفيذ مشروعات خدمية ورياضية بالمدن الجديدة.

تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون في مشروعات عدة، من بينها تنفيذ أندية "نادي النادي" بمدن 6 أكتوبر، الشروق، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع مركز شباب الجزيرة 2 بمدينة 6 أكتوبر، إلى جانب مناقشة مشروع إنشاء مدينة رياضية متكاملة بمدينة العلمين الجديدة، والتي من المخطط أن تضم استادًا رياضيًا، ومستشفى طبيًا رياضيًا على أعلى مستوى، إلى جانب صالات رياضية متنوعة.

كما تم الاتفاق على استضافة عدد من البطولات والفعاليات الرياضية بالمدينة خلال الفترة المقبلة.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أهمية استمرار التنسيق بين الوزارتين، مشيدًا بالتعاون المثمر في تطوير المنشآت الرياضية والخدمية داخل المدن الجديدة، والذي ينعكس إيجابًا على جودة الحياة للسكان.

وأضاف أن وزارة الإسكان تعمل على تهيئة البنية التحتية وتوفير الخدمات المتكاملة في المدن الجديدة، بما يشمل الأندية الرياضية والاجتماعية، في إطار استراتيجية التنمية العمرانية المستدامة.

وأوضح "الشربيني"، أن التعاون مع وزارة الشباب والرياضة يهدف أيضًا إلى ضمان الحفاظ على الاستثمارات والمنشآت التي تم تنفيذها، وضمان استمرارها في تقديم خدمات عالية المستوى للمواطنين.

من جانبه، شدد الدكتور أشرف صبحي، على أهمية الشراكة مع وزارة الإسكان في تنفيذ مشروعات رياضية وشبابية متكاملة، بما يتماشى مع رؤية الدولة في دعم فئة الشباب وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم داخل المجتمعات العمرانية الجديدة.

ولفت إلى أن التنسيق القائم بين الوزارتين يُعد نموذجًا ناجحًا للتكامل المؤسسي، بما يسهم في دعم جهود التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن المشروعات الجاري تنفيذها، بالشراكة مع وزارة الإسكان، تشمل مشروعات كبرى تسهم في تعزيز البنية التحتية الرياضية، وفي مقدمتها مشروع مدينة العلمين الرياضية، التي يُنتظر أن تكون مركزًا رياضيًا متقدمًا يضم مجموعة من المنشآت المتخصصة وفق المعايير الدولية.

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