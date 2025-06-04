فيديو توضيحي لخطوات التقديم والحجز في إعلان سكن لكل المصريين7

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إطلاق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لفيديو توضيحي يبرز خطوات التقديم ورفع المستندات للمواطنين الراغبين في حجز وحدة سكنية ضمن الطرح الأول من إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين7" للمواطنين متوسطي الدخل.

وأوضح المهندس شريف الشربيني أن إطلاق هذا الفيديو يأتي لتبسيط الإجراءات أمام المواطنين وإيضاحها لهم، بما يمنح كل مواطن الفرصة للتقديم لحجز وحدة سكنية ضمن الإعلان بسهولة ويسر.

وأشارت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه يمكن مشاهدة الفيديو من خلال زيارة الصفحات الرسمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وكذا الصفحات التابعة للوزارة "مرفق الفيديو".

وأوضحت مي عبد الحميد أن الفيديو المقدم للمواطنين يوضح خطوات التقديم، حيث تتضمن الخطوة الأولى الدخول على الموقع الإلكتروني https://shmff-reg.shmff.gov.eg، ثم في الخطوة الثانية يقوم العميل بالضغط علي “تسجيل مستخدم جديد”.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه ينبغي على المواطنين ملء البيانات الشخصية المطلوبة بدقة ثم الضغط على زر “تسجيل”، ثم إدخال الكود المرسل إلى رقم الهاتف الذي قام المواطن بكتابته أثناء التسجيل، ثم الضغط على زر “تفعيل”.

وأضافت أنه يجب على المواطنين الراغبين في حجز وحدة سكنية الضغط على زر “تقديم طلب وحدة سكنية”، ثم قراءة الإقرار والموافقة على الشروط والأحكام الواردة به قبل البدء في الخطوات التالية.

وأوضحت مي عبد الحميد أنه يجب على المواطنين ملء استمارة تقديم طلب حجز الوحدة السكنية بالبيانات الشخصية الخاصة بهم، مع التاكد من صحة البيانات المقدمة، ورفع الملفات المطلوبة في ملف PDF لا يتجاوز حجمه 2ميجابايت ثم الضغط على زر "إرسال" لإنهاء المرحلة الأولى من التقديم، والخاصة برفع المستندات تمهيدًا لمراجعتها.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أنه سوف يتم فرز طلبات العملاء المتقدمين وتحديد المنطبق وغير المنطبق عليهم الشروط، ثم تتاح فترة أخرى لتلقي طلبات التظلم من المواطنين غير المنطبق عليهم الشروط، وبعد تحديد موقف كافة العملاء سيتم إتاحة فترة تصل إلى عشرة أيام سيتم خلالها دخول العميل المنطبق عليه الشروط على موقع إليكتروني - مخصص لهذا الشأن - لاختيار وحدة سكنية بعينها، علماً بأنه سيتم إرسال رسائل نصية للعملاء المنطبق عليهم الشروط محدد بها الموقع الإليكتروني الخاص بالحجز ومواعيد الحجز لكل مدينة.

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