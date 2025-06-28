كتب- محمد عبدالناصر:

اختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته التفقدية بمدينة العاشر من رمضان، بزيارة عدد من المشروعات الحيوية، شملت مشروع الإسكان الأخضر، وتطوير شبكة الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية (A1)، والمرحلة الثانية من محطة تنقية مياه الشرب رقم 3، وذلك برفقة قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومسؤولي جهاز تنمية المدينة.

بدأت الجولة بتفقد وزير الإسكان لموقع مشروع الإسكان الأخضر، حيث تابع موقف تنفيذ أعمال المرافق والمراحل الإنشائية الجارية.

وأوضح المهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أن المشروع يقع في منطقة الخدمات الإقليمية ويضم 1842 وحدة سكنية ضمن المرحلة الخامسة، ويتميز بتطبيق مفاهيم البناء المستدام واستخدام تقنيات ترشيد استهلاك الطاقة والمياه.

وأضاف أن المشروع يهدف إلى توفير بيئة سكنية صحية وصديقة للبيئة، تتكامل فيها المساحات الخضراء المفتوحة مع أنظمة البناء الحديثة، مما يعزز جودة الحياة ويواكب الاتجاه العالمي نحو التنمية العمرانية المستدامة.

ووجّه الوزير بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع، مشددًا على ضرورة الاستفادة من المساحات المتاحة لإقامة مشروعات خدمية تلبي احتياجات السكان.

تطوير شبكة الصرف الصناعي بالمنطقة A1

كما تفقد الوزير أعمال تطوير شبكة الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية A1، والتي تهدف إلى رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين الأداء البيئي والتشغيلي للشبكة، ضمن خطة شاملة لتأهيل المناطق الصناعية ودعم التوسعات الاستثمارية.

وتشمل أعمال التطوير: إعادة تأهيل شبكات الطرق الداخلية وتوسعتها، وتحديث أنظمة المياه والصرف، وتحسين المرافق بما يسهم في تسهيل حركة النقل والخدمات اللوجستية.

ووجّه الوزير بسرعة الانتهاء من أعمال الطرق، مع التشديد على إزالة أية معوقات أمام الحركة داخل المنطقة.

محطة مياه الشرب رقم 3: رفع القدرة لتغذية المدن الجديدة

اختتم الوزير جولته بمتابعة الأعمال الجارية بالمرحلة الثانية من محطة تنقية مياه الشرب رقم 3، بطاقة إجمالية تبلغ 600 ألف م³/يوم.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ جزء منها بطاقة 150 ألف م³/يوم، ويجري حاليًا التشغيل التجريبي وأخذ العينات اللازمة بواسطة الجهات المختصة بوزارة الصحة.

وتستهدف المحطة تغذية مدن بدر وحدائق العاصمة، وزيادة كميات المياه المخصصة للمشروعات القومية ومناطق شرق القاهرة، ما يعزز من كفاءة الشبكة ويدعم التنمية العمرانية المتسارعة في تلك المناطق.

وأكد الوزير خلال الجولة أن تطوير مشروعات البنية التحتية والإسكان المستدام يمثل أولوية قصوى في خطة عمل الوزارة، مشددًا على الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة وجودة التنفيذ في كافة المواقع.

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