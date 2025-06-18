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مسئولو "الإسكان" يتفقدون مشروعات دعم وتطوير البنية الأساسية ببرج العرب الجديدة

11:39 ص الأربعاء 18 يونيو 2025

مسئولو الإسكان يتفقدون مشروعات دعم وتطوير البنية ا

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كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس أحمد عمران، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق، مشروعات دعم وتطوير البنية الأساسية بمدينة برج العرب الجديدة، والتي تشمل محطات معالجة صرف صحي، وترفيق أراضٍ صناعية، ومشروعات سكنية، وطرق، يرافقه المهندس أحمد علي، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق، والمهندس السيد همام، رئيس جهاز المدينة، وعدد من مسئولي الجهاز والشركات المنفذة.

تأتي الجولة تنفيذاً لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن متابعة تنفيذ المشروعات الجارية والالتزام بمعايير الجودة والمواعيد المحددة.

استهل مسئولو الإسكان الجولة بتفقد أعمال توسعة محطة المعالجة الثنائية للصرف الصحي بالمدينة، حيث استعرض مسئولو المشروع معدلات التنفيذ ومراحل العمل المختلفة، وشملت الجولة متابعة مشروع تنفيذ المرافق الخاصة بعدد 209 عمارات ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وتم تأكيد أهمية إنهاء الأعمال وفقًا للجدول الزمني دون الإخلال بمعايير الجودة والمواصفات الفنية.

وشملت الجولة تفقد مشروعات ترفيق الأراضي الصناعية، ومتابعة أعمال الطرق الجارية بالمدينة، خاصة مشروع تطوير وتوسعة طريق "حسن علام" الرابط بين مدينة برج العرب الجديدة والساحل الشمالي، والذي يمثل أهمية كبيرة في دعم الربط الإقليمي وتسهيل حركة النقل.

وتفقد مسئولو الإسكان أيضًا مشروعات التشجير والزراعة بالمحاور الرئيسية، وكذا بمناطق الإسكان الاجتماعي، في إطار ضرورة الحفاظ على النسق الحضاري والجمالي للمدينة.

وفي ختام الجولة، أكد المهندس أحمد عمران، أهمية المتابعة الدورية لتنفيذ جميع المشروعات، وأنه لن يتم التهاون مع أي تقصير، مع ضرورة التزام جميع الشركات المنفذة بالمواصفات والانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة.

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تطوير البنية الأساسية مدينة برج العرب الجديدة المهندس أحمد عمران محطات معالجة صرف صحي مشروعات سكنية
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