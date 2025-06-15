شقق جاهزة للتسليم.. بدء الحجز وحدات "حكايات التجمع" بالقاهرة الجديدة

كتب - محمد عبدالناصر:

بدأت شركة "فاوندرز للتسويق العقاري" اليوم الأحد 15 يونيو، فتح باب الحجز في مشروع "حكايات التجمع" (المعروف سابقًا بمشروع "سكن لكل المصريين") بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك بعد توقيع اتفاق مع وزارة الإسكان للاستحواذ على تسويق المشروع بالكامل.

ويضم المشروع 5328 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمساحات تتراوح بين 99 و132 مترًا مربعًا، وجميعها جاهزة للاستلام الفوري.

تفاصيل الحجز:

يبدأ الحجز من خلال إيداع مبلغ جدية التعاقد بقيمة 100 ألف جنيه في حساب شركة فاوندرز ببنك أبوظبي الأول – مصر (FAB MISR)، على أن يتم السداد دفعة واحدة غير مجزأة، مع ضرورة كتابة الاسم – الرقم القومي – رقم الهاتف في حالة التحويل البنكي.

بيانات الحساب:

اسم الحساب: FOUNDERS FOR REAL ESTATE MARKETING

رقم الحساب: 008196580001

IBAN: EG030019007300000008196580001

SWIFT CODE: NBADEGCAXXX

وسيتم التواصل هاتفيًا مع العملاء لتحديد موعد الحضور إلى مقر المبيعات، حيث سيتم التخصيص وفقًا لأسبقية الحجز في المواعيد التي تحددها الشركة فقط.

أنظمة السداد:

10% مقدم والباقي على 6 سنوات بأقساط ربع سنوية متساوية.

15% مقدم والباقي على 7 سنوات بأقساط ربع سنوية.

20% مقدم والباقي على 8 سنوات بأقساط ربع سنوية.

ويُسمح للعميل بحجز وحدتين كحد أقصى طوال مراحل المشروع.

الأسعار:

الشقة 98 مترًا: بسعر 4.5 مليون جنيه.

الشقة 128 مترًا: بسعر 6 ملايين جنيه.

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