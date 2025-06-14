الحجز غدًا بـ100 ألف مقدم.. ننشر تفاصيل شقق حكايات التجمع -صور

كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ شركة "فاوندرز للتسويق العقاري"، حجز شقق حكايات التجمع (سكن لكل المصريين سابقًا) بمدينة القاهرة الجديدة غدًا الأحد، الموافق 15 يونيو.

وكانت وزارة الإسكان ووقعت عقدًا جديدًا مع شركة "فاوندرز للتسويق العقاري"؛ للاستحواذ على مشروع "حكايات التجمع" بمدينة القاهرة الجديدة، الذي يضم 5328 وحدة؛ بمساحات تتراوح بين 99 و132 مترًا مربعًا، وهذه الوحدات كاملة التشطيب، وجاهزة للسكن.

موعد الحجز وطريقة الحجز

إجراءات الحجز والتعاقد في مشروع حكايات يبدأ من يوم الأحد 6/15؛ حيث يقوم العميل بإيداع مبلغ جدية الحجز بقيمة 100 ألف جنيه، في حساب الشركة بفرع بنك أبوظبي الأول مصر FAB MISR

اسم الحساب:

FOUNDERS FOR REAL ESTATE MARKETING

رقم الحساب: 008196580001

IBAN: EG030019007300000008196580001

SWIFT CODE: NBADEGCAXXX

- يعد هذا الحساب الرسمي والوحيد لمشروع حكايات التجمع؛ على أن يتم سداد المبلغ دفعة واحدة غير مجزأة، في حالة التحويل البنكي (يرجى ذكر الاسم- الرقم القومي- رقم الموبايل)، ويتحمل العميل العمولات ومصاريف التحويل.

- سيتم التواصل هاتفيًّا مع العميل للحضور بمقر التسويق والمبيعات؛ لاختيار وتخصيص الوحدة السكنية، ولن يتم الحجز والتخصيص إلا في المواعيد المحددة والتي يتم إبلاغها وتحديدها من قِبل الشركة؛ وذلك تيسيرًا على العملاء.

أنظمة السداد

مقدم التعاقد 10%، والباقي على 6 سنوات، أقساط متساوية، ربع سنوية.

مقدم التعاقد 15%، والباقي على 7 سنوات، أقساط متساوية، ربع سنوية.

مقدم التعاقد 20%، والباقي على 8 سنوات، أقساط متساوية، ربع سنوية.

يحق للعميل حجز وحدتَين بحد أقصى خلال جميع مراحل المشروع.

سعر الشقة الـ98 مترًا بـ4.5 مليون جنيه.

سعر الشقة الـ128مترًا بـ6 ملايين جنيه.

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