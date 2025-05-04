وزير الإسكان: مبيت مبادرة بيتك في مصر وصلت لـ 10 مليار دولار

كتب- محمد الناصر:

استعرض المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، موقف مبادرة بيتك في مصر وأراضي بيت الوطن المخصصة للمصريين العاملين في الخارج،.

وأشار الوزير خلال اجتماعه اليوم مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، إلى أنه تم طرح المرحلة العاشرة من أرضي بيت الوطن كما استعرض وما تم اتخاذه من خطوات لزيادة عدد قطع الأراضي تلبية لاحتياجات المواطنين والطلب المتزايد على الشراء.

ولفت الوزير إلى أن إجمالي المبيعات من مراحل مبادرة "بيت الوطن" وصل إلى نحو 10 مليارات دولار حتى الآن.

كما تناول الوزير الموقف الخاص بمبادرة "بيتك في مصر"، وما تم طرحه من وحدات سكنية في عدد من المشروعات، لافتا إلى نسب الحجز المرتفعة لهذه الوحدات، وما تم تحصيله من قيم لمبيعات الوحدات.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ مع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، والموقف الخاص لما يتم تنفيذه من مشروعات في عدد من قطاعات الوزارة، وذلك بحضور الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الفنية.