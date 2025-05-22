الإسكان: مد سريان حوافز وتيسيرات المشروعات الاستثمارية لمدة عام

كتب- محمد عبدالناصر:

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في جلسته برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مد سريان الحوافز والتيسيرات التي صدرت سابقًا بقرارات مجلس إدارة الهيئة في الجلسة رقم 191 بتاريخ 16 مايو 2024، الخاصة بالمشروعات الاستثمارية المتنوعة في المدن الجديدة للأراضي بأنشطة (عمراني متكامل، عمراني استثماري "عمراني مختلط"، وأنشطة خدمية متنوعة) لمدة عام واحد، وذلك تماشيًا مع سياسة الدولة في دعم الاستثمار وتحفيز المستثمرين.

وأوضح وزير الإسكان، في بيان اليوم، أن سريان الحوافز والتيسيرات مشروط بعدة ضوابط، منها سلامة كامل موقف قطعة الأرض من الناحية المالية والعقارية والتنفيذية والقانونية، وأن تكون الشركة ملتزمة بالتوقيتات المحددة للسداد والاستلام، وفقًا لما ورد في قرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم 194 لسنة 2024 وتعديلاته، إضافة إلى الشروط والضوابط الواردة في قرارات مجلس إدارة الهيئة رقم 180 بتاريخ 23 مايو 2023 ورقم 191 لسنة 2024.

وأضاف الوزير، أن شركات الاستثمار العقاري مسموح لها بالاستفادة من هذه التيسيرات في أي وقت طالما تحقق الشروط التالية: تقديم الشركات طلبات خلال فترة سريان التيسيرات، وأن تكون مدة تنفيذ المشروع الأصلية والمدد المضافة سارية وقت تقديم الطلب.

كما وافق مجلس إدارة الهيئة، على استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء في جلسته رقم (22) بسريان قرار مجلس الوزراء رقم (290) بتاريخ 15 مايو 2024، الذي يحدد الفائدة المطبقة على الأقساط للمطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية (عقارية، زراعية، سياحية، وغيرها) بالمدن الجديدة وجميع جهات الولاية بنسبة 15% لمجابهة أعباء تمويل المرافق لتلك الأراضي، وذلك حتى 15 مايو 2025، وتمت الموافقة على تمديد هذا القرار لمدة عام آخر ينتهي في 15 مايو 2026، على أن يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للنظر والموافقة.

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