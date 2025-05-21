إعلان

ننشر كراسة شروط سكن لكل المصريين 7

02:17 م الأربعاء 21 مايو 2025

الإسكان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالناصر:

طرحت وزارة الإسكان، كراسة شروط سكن لكل المصريين 7 المخصصة للمواطنين متوسطي الدخل، بهدف توفير السكن الملائم للمواطنين.

يضم سكن لكل المصريين 7 للمواطنين متوسطي الدخل 15 ألف وحدة سكنية مطروحة بنظام التمويل العقاري يتم تخصيصها بنظام أسبقية الحجز، إذ يبدأ التقديم وسداد مقدم جدية الحجز عليها اعتبارًا من 21 مايو 2025 وحتى 4 يونيو 2025.

طريقة التسجيل في الموقع الإلكتروني:

- الدخول على الموقع الخاص للحجز

- يسجل العميل على الموقع الإلكتروني.

- ثم طباعة استمارة الحجز والإقرار وملء بياناتها وتوقيعهم بخط اليد بشكل واضح.

- رفع الاستمارة والإقرار مع باقي المستندات المطلوبة للحجز عند تقديم طلب حجز الوحدة السكنية بصيغة (PDF بحد أقصى 2 ميجابايت) في ملف واحد.

وجاءت كراسة الشروط عل النحو التالي:

اقرأ أيضًا:

الحكومة تطرح 15 ألف شقة "مساحات ومناطق وتمويل عقاري"

احجز شقة وسدد على 20 سنة.. ننشر شروط التقدم في سكن لكل المصريين 7

شقق وزارة الإسكان.. ما المشروعات المتاح التقديم بها بعد مد فترة الحجز؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كراسة شروط سكن لكل المصريين سكن لكل المصريين 7 وزارة الإسكان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بينهم ممثلون عن مصر.. إطلاق نار إسرائيلي يستهدف وفدًا دبلوماسيًا خلال زيارة لمخيم جنين
30 ألف جنيه فردي و306 آلاف قائمة.. شروط الترشح لـ"النواب والشيوخ"
ننشر كراسة شروط سكن لكل المصريين 7
لحظات رعب داخل أسانسير الموت.. ناجٍ من حادث مصعد المستشفى الجامعي بالمنوفية يروي التفاصيل
تغيير في القوائم والفردي.. ملامح تعديلات قانون انتخابات "النواب والشيوخ"
رابط التقديم في وظائف المدارس المصرية - اليابانية 2025
من 15 إلى 45 يومًا.. اعرف حقك في الإجازة السنوية بقانون العمل الجديد
بدء حجز سكن لكل المصريين 7.. كراسة الشروط إلكترونيا والمقدم في البريد