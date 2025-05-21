ننشر كراسة شروط سكن لكل المصريين 7

كتب- محمد عبدالناصر:

طرحت وزارة الإسكان، كراسة شروط سكن لكل المصريين 7 المخصصة للمواطنين متوسطي الدخل، بهدف توفير السكن الملائم للمواطنين.

يضم سكن لكل المصريين 7 للمواطنين متوسطي الدخل 15 ألف وحدة سكنية مطروحة بنظام التمويل العقاري يتم تخصيصها بنظام أسبقية الحجز، إذ يبدأ التقديم وسداد مقدم جدية الحجز عليها اعتبارًا من 21 مايو 2025 وحتى 4 يونيو 2025.

طريقة التسجيل في الموقع الإلكتروني:

- الدخول على الموقع الخاص للحجز

- يسجل العميل على الموقع الإلكتروني.

- ثم طباعة استمارة الحجز والإقرار وملء بياناتها وتوقيعهم بخط اليد بشكل واضح.

- رفع الاستمارة والإقرار مع باقي المستندات المطلوبة للحجز عند تقديم طلب حجز الوحدة السكنية بصيغة (PDF بحد أقصى 2 ميجابايت) في ملف واحد.

وجاءت كراسة الشروط عل النحو التالي:

اقرأ أيضًا:

الحكومة تطرح 15 ألف شقة "مساحات ومناطق وتمويل عقاري"

احجز شقة وسدد على 20 سنة.. ننشر شروط التقدم في سكن لكل المصريين 7

شقق وزارة الإسكان.. ما المشروعات المتاح التقديم بها بعد مد فترة الحجز؟