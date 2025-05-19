عضو بالاستشارية للتنمية العمرانية: مقترح حكومي بتمويل عقاري لكل أسرة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي لشركة "تطوير مصر"، عضو اللجنة الاستشارية لمجلس الوزراء للتنمية العمرانية وتصدير العقار، إنه يوجد اقتراح من الحكومة بتوفير تمويل عقاري لكل أسرة مصرية؛ بهدف الحصول على وحدة سكنية بسعر فائدة مخفض ومدة سداد تصل إلى 8 سنوات مع حظر بيع هذه الوحدات، لافتًا إلى أنه هذا المقترح ما زال قيد الدراسة.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة "تطوير مصر": "حققنا مبيعات بـ33 مليار جنيه من مستهدف 32 مليارًا في 2024، وتم ضخ استثمارات بنحو 4 مليارات جنيه، ونستهدف تحقيق مبيعات في 2025 تقدر بـ35 مليار جنيه؛ بينما سيتم ضخ استثمارات بـ14 مليار جنيه عبارة عن أقساط أراضٍ وتنفيذ مشروعات".

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "تطوير مصر"، أن المبيعات للخارج استحوذت على 50% من مجمل مبيعات الشركة خلال فترة من يناير حتى سبتمبر الماضي، تتوزع ما بين 40% للمصريين المقيمين في الخارج و10% للجنسيات الأخرى، مقابل نسبة بلغت 50% خلال عام 2023 تتوزع ما بين 11% للأجانب و39% للمصريين المقيمين في الخارج.

وأكد شلبي أن أفضل منطقتين للاستثمار في الدول العربية هما الساحل الشمالي في مصر، والرياض في السعودية؛ حيث يوجد معدلات أرباح عالية، متوقعًا التوسع في المملكة العربية السعودية وعمان خلال العام الجاري، مشيرًا إلى أن السوق السعودية جاذبة للاستثمارات، ولكن لديه صعوبات وتحديات كثيرة مثل المنافسة وآليات التمويل.

وتوقع عضو اللجنة الاستشارية لمجلس الوزراء للتنمية العمرانية وتصدير العقار، أن ترتفع أسعار العقارات خلال 2025 بنحو 20 إلى 30%، مقابل 100% خلال 2024.