رئيس "تطوير مصر": العقار أكثر ربحًا من الذهب بالأرقام

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي لشركة "تطوير مصر"، عضو اللجنة الاستشارية لمجلس الوزراء للتنمية العمرانية وتصدير العقار، إن الشركة أجرت دراسة على مدار الـ10 سنوات الماضية، في مقارنة بين أفضل استثمار؛ سواء كان الذهب أو العقار أو الدولار.

وأضاف شلبي، ارتفع سعر الذهب 1750%، بينما سعر الشاليهات في مشروع المونت جلالة بالعين النسخة ارتفعت 1760%، والوحدات 1200%، بينما سعر الوحدات في الساحل الشمالي ارتفع 1250%، وسعر الدولار ارتفع 642%.

وتابع شلبي: في آخر 5 سنوات فقط، ارتفع سعر الذهب 700%، والدولار 260%، والوحدات السكنية في مشروع بلومفيلز 700%، لافتًا إلى أن العقار يظل الملاذ الآمن للاستثمار.

وتوقع أن ترتفع أسعار العقارات خلال 2025 بنحو 20 إلى 30%، مقابل 100% خلال 2024.

وأضاف شلبي أن ارتفاع أسعار العقارات نتيجة لعدة عوامل اقتصادية مؤثرة؛ أبرزها ارتفاع تكاليف البناء وأسعار الأراضي، وزيادة أسعار الفائدة، إلى جانب استمرار معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة، لافتًا إلى أن التسعير الحالي للوحدات مناسب وغير مبالغ فيه؛ نتيجة وجود تغيرات مستمرة تؤثر على سعر المنتج النهائي.

اقرأ أيضًا:

شقق وزارة الإسكان.. ما المشروعات المتاح التقديم بها بعد مد فترة الحجز؟

موعد وتفاصيل الطرح الجديد لوحدات منخفضي ومتوسطي الدخل



