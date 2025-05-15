نائب وزير الإسكان يفتتح منتدى إدارة المرافق والمنشآت المصرية في نسخته السادسة

كتب- محمد عبدالناصر:

افتتح الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فعاليات النسخة السادسة من منتدى إدارة المرافق والمنشآت المصرية (Egypt Facility Management Forum – EFMF 2025)، والذي عقد تحت شعار "تعظيم قيمة الأصول نحو مستقبل أكثر استدامة"، بمشاركة ممثلي الجهات التابعة للوزارة وعدد من كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة في هذا القطاع الحيوي.

ويأتي تنظيم المنتدى في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون بين الشركات المحلية والعالمية، وفتح آفاق جديدة في صناعة إدارة المرافق والمنشآت، بما يسهم في الحفاظ على الأصول واستدامة تقديم الخدمات وفقًا للمعايير القياسية.

وخلال جولته التفقدية بأجنحة المعرض المصاحب للمنتدى، اطّلع الدكتور سيد إسماعيل على أحدث التقنيات والأنظمة الذكية المتكاملة المستخدمة في إدارة الأصول والمرافق، برفقة الدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وممثلي وحدة إدارة المشروعات (PMU).

وأكد نائب وزير الإسكان في كلمته أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لدعم المنتج المحلي وتشجيع توطين الصناعة، خاصة في مجالات المهمات الكهروميكانيكية والأنظمة الذكية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على التوسع في الشراكات مع المؤسسات الصناعية العالمية، وإنشاء مصانع جديدة تخدم الأسواق المحلية والإقليمية، ولا سيما الأسواق الإفريقية والخليجية، بما يدعم تنافسية المنتجات المصرية ويعزز تطبيق سياسة الأفضلية المحلية من خلال الجهات التابعة للوزارة.

كما تفقد نائب الوزير أجنحة الشركات العاملة في إدارة خدمات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، واطلع على نماذج متقدمة لأنظمة التحكم والمراقبة بمحطات المياه، والتي تسهم في تحسين مستوى الخدمة والحفاظ على الأصول، إضافة إلى مناقشة أحدث الأنظمة التي تدعم إدارة المرافق المستدامة، وتقلل من الانبعاثات الكربونية والتلوث البيئي، في ظل التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية.

وتناول الدكتور إسماعيل مع ممثلي الشركات المشاركة في المنتدى، خطط تعزيز سلامة ومأمونية المياه، وتوسيع الاعتماد على تقنيات التحلية وتنوع مصادر المياه، مشددًا على ضرورة مواكبة التكنولوجيا الحديثة ودعم جهود التطوير المستمر، وفتح المجال لمناقشة الأبحاث والأفكار المبتكرة التي تسهم في رفع كفاءة المحطات وتحقيق الاستدامة البيئية.

وفي ختام كلمته، جدد نائب وزير الإسكان التأكيد على حرص الوزارة على إزالة أي عقبات تواجه التوسع في توطين الصناعة المحلية، وتشجيع شركات القطاع الخاص على المساهمة الفعالة في إدارة وتشغيل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بما يعزز كفاءة الأداء ويحافظ على استدامة المرافق الحيوية في مختلف أنحاء الجمهورية.

اقرأ أيضًا:

موجة شديدة الحرارة.. توقعات طقس الأيام المقبلة

قانون العمل الجديد| حظر تشغيل الأطفال في هذه المهن

الجلطات وقرحة المعدة.. تعرف على الأضرار الصحية لتناول البيتزا