شقق جديدة لمحدودي ومتوسطي الدخل وبداية الحجز 15 إبريل- (فيديو)

كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان ومنصة مصر العقارية، في طرح 261 ألف شقة، حيث تكون بداية الطرح 15 إبريل الجاري.

ووفقا لوزارة الإسكان فالمرحلة الأولى من عملية الطرح ستشمل 35 ألف شقة يوم الثلاثاء 15 إبريل.

ويشمل الطرح مختلف فئات المجتمع المصري، حيث يتضمن الإسكان الخاص بمحدودي الدخل ومتوسطي الدخل وأيضًا فوق المتوسط والفاخر، بأسعار ستتراوح ما بين 10 آلاف جنيه وحتى 35 ألف جنيه للمتر.

كما تطرح وزارة الإسكان 15 ألف شقة ضمن سكن لكل المصريين لمتوسطى الدخل يوم 15 مايو المقبل، و100 ألف شقة لمحدودي الدخل بداية شهر يوليو المقبل.

وجاءت تفاصيل أكثر في الفيديو التالي: