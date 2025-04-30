وزير الإسكان يوجه أجهزة المدن برفع درجة الاستعداد للتعامل مع تأثيرات الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توجيهاته لجميع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، برفع درجة الاستعداد للتعامل مع تأثيرات سوء الأحوال الجوية المتوقعة.

وجاء ذلك في ضوء تقارير هيئة الأرصاد الجوية بوجود نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وتقلبات في الطقس وسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق والمحافظات.

كما شدد الوزير على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة تأثيرات الحالة الجوية المتوقعة، وضرورة التنسيق مع الجهات المعنية للتعامل الفوري مع أي حالة طوارئ قد تنتج عنها.

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