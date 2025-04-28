خريطة بالأماكن والمواعيد لطرح 116 ألف شقة جديدة لمحدودي ومتوسطي الدخل

كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان في طرح 116 وحدة سكنية جديدة لمحدودي ومتوسطي الدخل بداية من الشهر المقبل، ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 7.

سيتم بدء الحجز في 15 ألف وحدة سكنية للمواطنين متوسطي الدخل يتم التخصيص بها بنظام أسبقية الحجز، اعتبارًا من 21 مايو 2025 وحتى 4 يونيو 2025.

ويتم تخصيص الشقق بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني، علمًا بأنه سيتم إرسال رسائل نصية للعملاء المنطبق عليهم الشروط محدد بها الموقع الإليكتروني الخاص بالحجز ومواعيد الحجز لكل مدينة

أماكن الطرح:

حدائق العاصمة، وبدر، و6 أكتوبر، وحدائق أكتوبر، والعاشر من رمضان، و15 مايو، ورشيد، والعلمين الجديدة، وبني سويف الجديدة، والمنيا الجديدة، وناصر غرب أسيوط، وأسوان الجديدة.

أما فيما يخص المحافظات، فإن الوحدات المطروحة تتواجد في محافظات الدقهلية (جمصة)، ودمياط (شطا – تل وردة)، والبحر الأحمر الغردقة، والمنيا (مغاغة)، ومطروح، وذلك بمساحات تتراوح بين 90 مترًا إلى 127.

شقق محدودي الدخل:

سيتم طرح 101 ألف وحدة سكنية (إسكان اجتماعي) لمنخفضي ومتوسطي الدخل ضمن عدد من وحدات الإسكان الأخضر، ويبدأ التقديم عليها اعتبارًا من 8 يوليو 2025 وحتى 7 أغسطس 2025، بنظام التخصيص الإلكتروني العشوائي (الأولوية)،

هذا الطرح سيكون للعملاء السابق تقدمهم بإعلان “سكن لكل المصريين 5 ” فقط ممن هم خارج الأولوية أو غير منطبق عليهم الشروط (دون سبق الاستفادة والتملك وتجاوز شرطي الدخل والسن)، وقاموا بسحب مقدم جدية الحجز خلال المدة المحددة لذلك، وذلك بشرط انطباق محددات الإعلان الحالي على طلباتهم.

أماكن الطرح:

– العبور الجديدة، والعاشر من رمضان، وحدائق العاصمة، و15 مايو، وأخميم الجديدة، وأسوان الجديدة، وأكتوبر الجديدة، والسادات، وبدر، وطيبة، وبرج العرب، وسوهاج الجديدة، وقنا الجديدة، والمنيا الجديدة.

– كما يتضمن الطرح وحدات سكنية بعدد من المراكز بمحافظات أسوان، وأسيوط، والأقصر، والجيزة، والفيوم، والمنيا، والمنوفية، وسوهاج، وقنا، ودمياط، والبحر الأحمر، والدقهلية، والوادي الجديد، ومطروح، والبحيرة.

– بأنه سيتم إتاحة كراسة الشروط وتسجيل بيانات الحجز ورفع الاستمارة والإقرار (المرفقين بالكراسة) من خلال موقع إليكتروني مخصص لهذا الشأن، إضافة لكافة تفاصيل سداد مقدمات الحجز والمصاريف الإدارية ومصاريف التسجيل التي سوف يتم إتاحتها داخل كراسة الشروط الخاصة بالإعلان.

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