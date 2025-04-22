مقدم يبدأ من 50 ألف.. ننشر أماكن شقق سكن لكل المصريين 7 في المدن والمحافظات

كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان في إجراءات حجز شقق سكن لكل المصريين 7 لمحدودي ومتوسطي الدخل الشهر المقبل.

ومن المقرر أن يتم بدء الحجز في 15 ألف وحدة سكنية للمواطنين متوسطي الدخل يتم التخصيص بها بنظام أسبقية الحجز، اعتبارًا من 21 مايو 2025 وحتى 4 يونيو 2025.

ويتم تخصيص الشقق بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني، علمًا بأنه سيتم إرسال رسائل نصية للعملاء المنطبق عليهم الشروط محدد بها الموقع الإلكتروني الخاص بالحجز ومواعيد الحجز لكل مدينة

أماكن الطرح

حدائق العاصمة، وبدر، و6 أكتوبر، وحدائق أكتوبر، والعاشر من رمضان، و15 مايو، ورشيد، والعلمين الجديدة، وبني سويف الجديدة، والمنيا الجديدة، وناصر غرب أسيوط، وأسوان الجديدة.

أما فيما يخص المحافظات، فإن الوحدات المطروحة تتواجد في محافظات الدقهلية (جمصة)، ودمياط (شطا – تل وردة)، والبحر الأحمر الغردقة، والمنيا (مغاغة)، ومطروح، وذلك بمساحات تتراوح بين 90 مترًا إلى 127.

أنظمة السداد

مقدم جدية الحجز، 100 ألف جنيه لمتوسطي الدخل، ويتم سداد ثمن الشقة على 20 سنة بنظام التمويل العقاري بفائدة 12% سنويًا.

شقق محدودي الدخل سكن لكل المصريين 7

سيتم طرح 101 ألف وحدة سكنية إسكان اجتماعي، ويبدأ التقديم عليها اعتبارًا من 8 يوليو 2025 وحتى 7 أغسطس 2025، بنظام التخصيص الإلكتروني العشوائي (الأولوية)،

هذا الطرح سيكون للعملاء السابق تقدمهم بإعلان “سكن لكل المصريين 5 ” فقط ممن هم خارج الأولوية أو غير منطبق عليهم الشروط (دون سبق الاستفادة والتملك وتجاوز شرطي الدخل والسن)، وقاموا بسحب مقدم جدية الحجز خلال المدة المحددة لذلك، وذلك بشرط انطباق محددات الإعلان الحالي على طلباتهم.

أماكن الطرح

– العبور الجديدة، والعاشر من رمضان، وحدائق العاصمة، و15 مايو، وأخميم الجديدة، وأسوان الجديدة، وأكتوبر الجديدة، والسادات، وبدر، وطيبة، وبرج العرب، وسوهاج الجديدة، وقنا الجديدة، والمنيا الجديدة.

– كما يتضمن الطرح وحدات سكنية بعدد من المراكز بمحافظات أسوان، وأسيوط، والأقصر، والجيزة، والفيوم، والمنيا، والمنوفية، وسوهاج، وقنا، ودمياط، والبحر الأحمر، والدقهلية، والوادي الجديد، ومطروح، والبحيرة.

– ذلك بمساحات تتراوح بين 75 مترًا و90 مترًا.

– ويبلغ مقدم جدية الحجز لمنخفضي الدخل 50 ألف جنيه ، وأن إعلان (سكن لكل المصريين 7) يأتي بنظام التمويل العقاري بفائدة 8% سنويًا للمواطنين منخفضي الدخل، والسداد على 20 سنة.

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