هشام طلعت مصطفى ضمن الـTop Four بقائمة قادة الشركات العقارية الأكثر تأثيرًا في 2025

كتب- محمد عبد الناصر:

اختارت مجلة "فوربس الشرق الأوسط"، رجلَ الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، بقائمة قادة الشركات العقارية الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط لعام 2025.

ويأتي ذلك ترسيخًا لمكانته في القطاع العقاري بالمنطقة، كأحد أبرز وأنجح المطورين العقاريين، الذين أسهموا بشكل فعال في تحقيق التنمية العمرانية في مصر والمملكة العربية السعودية.

وحل هشام طلعت مصطفى في المركز الرابع بقائمة قادة الشركات العقارية الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط لعام 2025، ليصبح المصري الوحيد في ترتيب العشرة الأوائل بالقائمة، ويتقدم من المركز التاسع عام 2024 إلى المركز الرابع العام الحالي، بعد نجاحه خلال الفترة الماضية في إطلاق مشروعات عقارية وسياحية ضخمة؛ أبرزها "ساوث ميد" بالساحل الشمالي، و"بنان" في العاصمة السعودية الرياض؛ مما قفز بحجم مبيعات المجموعة ليتجاوز نصف تريليون جنيه، لأول مرة لشركة عقارية مصرية تحقق هذا الرقم.

وعدَّدَت مجلة "فوربس" من إنجازات رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الذي يمتلك خبرة تتجاوز أكثر من 40 عامًا، مشيرةً إلى أنه نجح عام 2024 في زيادة مبيعات المجموعة العقارية لنحو 3 أضعاف؛ لتصل إلى 10 مليارات دولار، بعد بيع أكثر من 29 ألف وحدة، بفضل إطلاق مشروع بنان في السعودية، ومشروع ساوث ميد في الساحل الشمالي بمصر.

ونجح هشام طلعت مصطفى في إتمام صفقة استحواذ المجموعة على شركة ليجاسي للفنادق والمشروعات السياحية المالكة لـ7 فنادق تاريخية في مصر؛ مما يرفع إجمالي عدد الغرف الفندقية لديها إلى 5 آلاف غرفة، ونتيجة لذلك قفزت إيرادات قطاع الضيافة بنسبة 225%، لتصل إلى 255 مليون دولار في عام 2024، وحتى مارس 2025، بلغ إجمالي مساحة أراضي مشروعات المجموعة 107 ملايين متر مربع.

وتضم قائمة "قادة الشركات العقارية الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط لعام 2025" 42 قائد شركة في الإمارات؛ تليها السعودية بـ21 قائدًا، ومصر بـ16 قائدًا.