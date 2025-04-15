أكبر طرح للوحدات السكنية.. ننشر أسعار شقق جنة والإسكان الحر (150 ألفًا مقدم حجز)

كتب - محمد عبد الناصر:

بدأت وزارة الإسكان في إتاحة كراسات الشروط والمواصفات والمواقع لوحدات المرحلة الأولى من أكبر طرح للوحدات السكنية، بإجمالي 35 ألف وحدة بعدد من المحافظات والمدن الجديدة، اليوم الثلاثاء 15 إبريل.

ويتم طرح كراسات الشروط عبر الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان.. اضغط هنا

ومن أهم المشروعات التي تم طرحها شقق "جنة" و"الإسكان الحر"، ويكون مقدم الحجز 150 ألف جنيه لكل الوحدات، ويتم سداد 30% من ثمن الوحدة قبل الاستلام، و70% على 3 أو 5 أو 7 سنوات بفائدة البنك المركزي + 2.5%.

وجاءت أماكن الإسكان المتنوع على النحو التالي:

طرح 5300 وحدة في مشروع "جنة" بالمنصورة الجديدة، سجل سعر المتر 17,500 جنيه، وسجلت الشقة الـ130 مترًا 2 مليون و275 ألف جنيه.

طرح 1000 وحدة في "سكن مصر" بالمنصورة الجديدة، بسعر 15,900 جنيه للمتر، وسجلت الشقة الـ115 مترًا مليون و828 ألف جنيه.

طرح 2064 وحدة في السويس الجديدة ضمن "الإسكان الحر"، وسجل سعر المتر 12,100 جنيه، وسجلت الشقة الـ90 مترًا مليونًا و89 ألف جنيه.