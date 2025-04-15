الأسعار والمساحات.. الإسكان تكشف الفرق بين شقق ديارنا والإسكان المتنوع

كتب- محمد نصار:

كشف المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أبرز الفروق بين شقق ديارنا والإسكان الحر، وذلك ضمن الطرح الجديد للوزارة عبر بنك التعمير والإسكان.

وقال "خطاب"، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، إنه خلال عام فقط من 15 أبريل 2025 حتى 15 أبريل 2026، سيكون هناك نحو 4 أو 5 طروحات سكنية عملاقة.

وأضاف متحدث وزارة الإسكان: تبدأ اليوم بطرح 35 ألف حدة سكنية، ثم طرح جديد يوم 15 يوليو 2025 لأكثر من 60 ألف وحدة سكنية، وطرح في شهر أكتوبر 2025 بنحو 59 ألف وحدة سكنية، ثم طرح بداية يناير 2026 بنحو 50 ألف وحدة سكنية، ثم آخر يوم 15 أبريل 2026 بطرح نحو 48 ألف وحدة سكنية.

وأشار إلى أن هناك تنوعًا في المساحات والأسعار لتناسب جميع المواطنين من مختلف الشرائح، حيث تتراوح المساحات بين 100 و179 مترًا.

وتابع: طرح النهاردة هيكون في وجه بحري وقبلي وشرق القاهرة و6 أكتوبر وحدائق أكتوبر والمنصورة الجديدة، ومعظم المدن فيها أعداد كبيرة من الوحدات السكنية، ولأول مرة يتم طرح وحدات في السلام والمطرية بالقاهرة.

وواصل: بالنسبة لمشروع ديارنا المساحات فيه بين 100 و150 و160 مترًا، وفي الإسكان المتنوع تصل المساحات إلى 187 مترًا، فيما تبدأ الأسعار من 10 و12 ألف جنيه للمتر وتصل في بعض المشروعات إلى 25 ألف جنيه حسب المكان والمشروع.

ولفت إلى أن التقديم الحالي ليس حجزًا نهائيًا لكنه عبارة عن سداد مقدمات الحجز فقط، وبداية من 18 مايو 2025 حتى نهاية شهر يونيو من نفس العام، سيتم مراجعة بيانات المتقدمين للحجز، وإرسال رسائل "SMS" وبريد إلكتروني لكل المتقدمين للحجز، ثم يمكن للمتقدم بعدها الدخول مرة أخرى على الموقع لاختيار الوحدة طبقًا للموجود في كراسة الشروط.

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