الحجز بـ14 مدينة.. ننشر كراسة شروط مشروع ديارنا

كتب- محمد عبدالناصر:

نشرت وزارة الإسكان، كراسة شروط مشروع ديارنا والذي يتواجد في 14 مدينة جديدة.

ويتم تحميل كراسة الشروط من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

وجاءت أماكن الشقق على النحو التالي:

أماكن مشروع ديارنا

- مدينة حدائق أكتوبر طرح 268 وحدة.

- مدينة القاهرة الجديدة طرح 312 وحدة

- مدينة العبور الجديدة طرح 416 وحدة.

- مدينة بدر طرح 520 وحدة

- مدينة حدائق العاصمة طرح 312 وحدة.

- مدينة العاشر من رمضان طرح 520 وحدة.

- مدينة السادات طرح 1196 وحدة.

- مدينة برج العرب الجديدة 702 وحدة.

مدينة المنيا الجديدة 1106 وحدة.

مدينة أسيوط الجديدة طرح 728 وحدة.

مدينة ناصر الجديدة طرح 754.

مدينة سوهاج الجديدة طرح 2548 وحدة.

مدينة غرب قنا طرح 260 وحدة

مدينة طيبة الجديدة طرح 494 وحدة.

مواصفات مشروع ديارنا:

- المشروع موجه لمتوسطي الدخل، تحت مسمى "ديارنا".

- يتضمن المشروع نموذجي عمارات A وB وعمارات.

- النموذج A يتكون من: (دور أرضي + 5 أدوار متكررة + دور رووف) بإجمالي 26 وحدة سكنية بالعمارة وجميع الوحدات بالعمارة تحتوي على 3 غرف نوم منها غرفة ماستر.

- الوحدات تشطيب كامل والعمارة شاملة مصعد واحد، وتتراوح مساحة الوحدات بالدور الأرضي والأدوار المتكررة بواقع 24 وحدة بالعمارة من 117 م2 إلى 132 م2 للوحدة.

- يوجد وحدتين (Penthouse) بدور الرووف بمساحة 153 م2 للوحدة بخلاف مساحة رووف (111) م2 لكل وحدة.

- عمارات النموذج B تتكون من: (دور أرضي + "5" أدوار متكررة + دور رووف) بإجمالي 26 وحدة سكنية بالعمارة "بواقع 13 وحدة بالعمارة تحتوي على عدد 3 غرف نوم منها غرفة ماستر.

- و13 وحدة تحتوي على عدد 2 غرف نوم منها غرفة ماستر"، والوحدات تشطيب كامل وبها أيضًا مصعد واحد.

- تتراوح مساحة الوحدات بالدور الأرضي والأدوار المتكررة على 24 وحدة بالعمارة من (105) م2 إلى (135) م2 للوحدة.

بالإضافة إلى وحدتين Penthouse بدور الرووف بمساحة 145 م2 للوحدة بخلاف مساحة رووف 95 م2، و(155)م2 للوحدة بخلاف مساحة رووف (115)م2".

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