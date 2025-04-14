طرح شقق الإسكان.. خط ساخن لتلقي استفسارات الحاجزين

كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزارة الإسكان في إتاحة كراسات الشروط والمواصفات والمواقع لوحدات المرحلة الأولى من أكبر طرح للوحدات السكنية بإجمالي ٣٥۰۸۸ وحدة بعدد من المحافظات والمدن الجديدة، وذلك على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان اعتبارا من الثلاثاء المقبل ٢٠٢٥/٤/١٥.

وقبل بداية الحجز، تم تخصيص خط ساخن جديد مخصص فقط للاستفسار عن طروحات كافة المشاريع السكنية الجديدة الصادرة عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

رقم الخط الساخن: 17404

وأعلن المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إتاحة كراسات الشروط والمواصفات والمواقع لوحدات المرحلة الأولى بإجمالي ٣٥۰۸۸ وحدة ضمن أكبر طرح للوحدات السكنية بعدد من المحافظات والمدن الجديدة، وذلك على الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان اعتبارا من الثلاثاء المقبل ٢٠٢٥/٤/١٥.

وأوضح المهندس شريف الشربينى، أنه سيتم طرح (٢٦١٢٥٣) وحدة سكنية من خلال الموقع الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان اضغط هنا، على ٥ مراحل المرحلة الأولى (٣٥۰۸۸) وحدة سكنية في ٢٠٢٥/٤/١٥، والمرحلة الثانية (٥٩٥١٠) وحدات سكنية في ٢٠٢٥/٧/١٥، والمرحلة الثالثة (٥٩٦٨٧) وحدة سكنية في ٢٠٢٥/١٠/١٥، والمرحلة الرابعة (٥٨٣١٢) وحدة سكنية في ٢٠٢٦/١/١٥، والمرحلة الخامسة (٤٨٦٥٦) وحدة سكنية في ٢٠٢٦/٤/١٥.

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