رئيس "المركزي للتعمير" يتفقد مشروع التجلي الأعظم بسانت كاترين

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد اللواء مهندس محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، يرافقه اللواء مهندس وائل مصطفى، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير سيناء ومدن القناة، سير الأعمال بمشروع تطوير مدينة سانت كاترين (التجلي الأعظم فوق أرض السلام) بمحافظة جنوب سيناء.

وتأتي الجولة في إطار المتابعة المستمرة لسير العمل والموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها.

وأشار اللواء محمود نصار، إلى أن مدينة سانت كاترين تتمتع بمكانة عظيمة تاريخية وروحانية، حيث تجلى الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى وكلمه على جبل موسى أثناء عودته إلى مصر من مدين، كما يوجد بالمدينة جبل كاترين وبه دير سانت كاترين الأثري، والذى يُعد أحد أقدم الأديرة على مستوى العالم، وتعد المدينة ملتقى للديانات السماوية الثلاث، وتقع المدينة في قلب محمية طبيعية وهذه المقومات تجعل المدينة منطقة فريدة من نوعها على مستوى العالم.

وأضاف أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وضعت مخطط متكامل لمشروع تطوير موقع "التجلي الأعظم" فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، يهدف إلى إنشاء مزار روحاني على الجبال المحيطة بالوادي المقدس لتكون مقصدًا للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية والبيئية على مستوى العالم، بجانب توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار، وتنمية المدينة ومحيطها مع الحفاظ على الطابع البيئي والبصري والتراثي للطبيعة البكر، وتوفير أماكن لتسكين العاملين بمشروعات مدينة سانت كاترين، وتتولى الوزارة تنفيذ المشروع من خلال الجهاز المركزي للتعمير (الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير سيناء ومدن القناة).

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن الأسس التخطيطية والتصميمية العامة للمشروع تهدف إلى الحفاظ على الصورة الطبيعية والروحانية للمكان بشكلها الطبيعي البكر، بالحفاظ على الغطاء النباتي الطبيعي باستعمال نباتات من نفس البيئة مثل أشجار الزيتون واستخدام نباتات ملائمة للبيئة المحلية في كل أعمال تنسيق الموقع والحفاظ على الرؤية البانورامية للطبيعة التي تتميز بها سانت كاترين، وأن تكون مدينة خضراء، وعليه تم إصدار قرار بتحويل جميع مركبات النقل العام إلى مركبات كهربائية وتنفيذ 3 محطات للشحن الكهربائي، وأكثر من 11 كم مسارات للمشاة والدراجات، وتحويل وادي الأربعين إلى ممشى سياحي بيئي طبيعي.

وقال رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إن المشروعات الجاري تنفيذها لتكون مساحة المدينة بعد التطوير (1500 فدان) تشمل الآتي: إنشاء مركز الزوار الجديد بمدخل المدينة بموقع ميدان الوادي المقدس على مساحة 3170م2 ويمثل نقطة استقبال وتوجيه محورية للسائح والزائر من خلال مبنى حديث يتكون من دورين أرضي وأول وروف مشاة، ويشمل (استقبال ومعلومات - محال هدايا تذكارية - مكاتب إدارية - مكاتب حجز رحلات وطيران - مطعم وكافتيريا - صيدلية - قبة سماوية لمشاهدة أفلام ثلاثية الأبعاد عن التاريخ التراثي والروحاني لسانت كاترين وجبل سيناء - بحيرة صغيرة - حديقة تضم نقطة وصول ومناطق انتظار مُنظمة للسيارات والأتوبيسات والعربات الكهربائية، ومنطقة أخرى للاستجمام تضم مقاعد جلوس في الطبيعة وبحيرة صغيرة مع استخدام المكونات والألوان المحلية المتماشية مع الطبيعة المحيطة).

كما تشمل المشروعات إنشاء ساحة ومبنى السلام على مساحة 12 ألف م2، وتشمل (ساحة للاحتفالات الخارجية - مبنى عرض متحفي متنوع - مسرح وقاعة مؤتمرات - كافتيريا - غرف اجتماعات) لتستوعب مختلف الفعاليات مع تقديم خدماتها الضرورية في مبنى تحت الأرض غير ظاهر وغير مؤثر على البيئة الطبيعية، كما تشمل المكونات إنشاء فندق جبلي متكامل على مساحة 12900 م2 يضم 144 غرفة متنوعة وأجنحة ويتكون من (دور أرضي + 4 أدوار + حمامات سباحة + كبائن إقامة)، ويتمتع بإطلالات متعددة على دير سانت كاترين وهضبة التجلي ووادي الراحة مع حديقة جبلية خلفية ذات تكوينات صخرية نادرة ويقوم المشروع على استغلال التجويف الكبير الموجود في الجبل بوادي الراحة لإنشاء الفندق الجبلي، ليضم المقومات التي تجعله فندقًا عالميًا يتمتع بإطلالات متعددة.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن المشروعات تشمل إنشاء النزل البيئي الجديد "الامتداد" بمنطقة وادي الراحة على مساحة 39500 م2 ويتكون من 7 مبانٍ بإجمالي 192 غرفة فندقية، و56 جناحًا، بالإضافة إلى إنشاء الحديقة الصحراوية بمحازاة سفح الجبل، وتربط النُزل البيئي الجديد بالفندق الجبلي وإنشاء ممشى (درب موسى) ليحاكي المسار التاريخي لسيدنا موسى عبر وادي الراحة وصولًا لجبل التجلي، بالإضافة إلى تطوير 74 شاليهًا بالنزل البيئي القائم وتطوير مطعم الصفصافة، لاستيعاب وخدمة عدد النزلاء بالنزل البيئي الجديد والقائم، بجانب إنشاء الحي السكني الجديد بالزيتونة ويشمل إضافة وحدات سكنية وخدمات لاستيعاب الكثافة السكانية المتوقعة للمدينة بعد التنمية (21 مجمعًا فندقيًا بإجمالي 546 وحدة سكنية، تشطيب فوق المتوسط - فاخر بمساحات (100 م2 - 230 م2) للوحدة، ويشمل إنشاء خدمات متكاملة (مدرسة - مسجد - كنيسة - محال تجارية).

بالإضافة إلى تطوير المنطقة السياحية، وتشمل الأعمال إنشاء المنتجع السياحي الجبلي ويضم (4 فيلات على مساحة 520م2، و17 شاليهًا على مساحة 3660 م2، ومنطقة تجارية (بازارات) تضم 16 بازارًا على مساحة 1500م2) تدعم القاعدة الإقتصادية بالمدينة، وتوفر متنفسًا خدميا مع الحفاظ على الصورة البصرية الطبيعية والروحانية للمكان، وإنشاء ناد اجتماعي جديد على مساحة 1600م2 لتوفير متنفس خدمي رياضي ترفيهي لأهالي المدينة، بالإضافة إلى أن مشروع المنتجع السياحي الجبلي الذي يقوم على استغلال الهضبة المميزة المطلة على المدينة بالكامل وعلى وادي الأربعين لإقامة مشروع صحي استشفائي عالمي، والاستفادة من الكوادر المحلية التي تتميز بها سانت كاترين في العلاج بالأعشاب الطبيعية.

ونوه اللواء محمود نصار، عن أن المكونات تشتمل على تطوير منطقة وادي الدير: إحدى أهم مناطق سانت كاترين لكونها الوادي المقدس الذي ذكرته كل الأديان السماوية، والذي أنشئ به دير سانت كاترين، والذي يظل مزارًا روحانيًا وأثريًا على المستوى العالمي، ويشمل المشروع تنفيذ مسار للمشاة، ومسار للجمال، واستبدال الأرضيات بالتدبيش بالجرانيت المتماشي مع البيئة، وتطوير مبرك الجمال القديم وإنشاء مبرك جديد لخدمة رحلة جبل موسى ودير سانت كاترين، وينتهي مسار وادي الدير بمركز الزوار والطريق الرئيسي، بالإضافة إلى تطوير استراحة السادات التاريخية (استراحة كبار الزوار) والتي أقامها الرئيس الراحل في وادي الراحة.

وقد تم وضع خطة تصميمية لإحياء وترميم الاستراحة وأعمال تنسيق الموقع البيئي من حولها، وإنشاء استراحة تليق بإسم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، تستخدم لكبار الزوار، وبها دور أرضي وجناح علوي يضم استراحة السادات، وحديقة متحفية ومدرجات مشاهدة، وتطوير مركز البلدة التراثية، وتشمل الأعمال رفع كفاءة وتطوير مسجد الوادي المقدس، وتطوير المحال القائمة وإنشاء بازارات جديدة، وتحويل المنطقة إلى منطقة سياحية تراثية للمشاة فقط، تناسب طابع المدينة، إلى جانب تطوير منطقة إسكان البدو، وتشمل: تنسيق الموقع العام وإنشاء خدمات، مع الحفاظ على الصورة البصرية الطبيعية والروحانية للمكان بشكلها الطبيعي البكر، وتشكيل الجبال والوديان، وإنشاء المجمع الشرطي الجديد: ويقع على مساحة 14800 م2 (أرضي + أول)، وإنشاء المباني الأمنية الجديدة، وإنشاء المجمع الحكومي الجديد، ويقع على مساحة 16800م2 "أرضي + أول" وتشتمل المبانى على (مبنى مجلس المدينة - المدخل الرئيسي للمبنى - مدخل فرعي من انتظار السيارات - مناطق مفتوحة - انتظار سيارات VIP - انتظار سيارات).

كما تشتمل المكونات على أعمال تنسيق الموقع بمسار المشاة الرئيسي بوادي الأربعين (من مركز الزوار حتى مركز المدينة) ليكون متنزهًا طبيعيًا ومسارات مشاة ودراجات ومزارع أشجار زيتون، وتطوير وإنشاء شبكات الطرق للحركة الآلية وتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية وشبكات المرافق إلى جانب تنفيذ أعمال الوقاية من السيول وتشمل معالجة مخرات السيول التي تم مراعاة مساراتها في تصميم المخطط العام للمدينة، ومعالجتها، بحيث تصبح عنصرًا إيجابيًا ضمن شبكة المسارات وتنسيق الموقع بالمدينة، وجار الانتهاء من أعمال رفع كفاءة وتوسعة وإزدواج الطريق من كمين النبي صالح وحتى مبنى الزوار بطول 9 كم، وكذا تنفيذ أعمال توسعة وإزدواج ورفع كفاءة الطريق من مطار سانت كاترين حتى كمين النبي صالح بطول 9 كم، وأعمال توصيل الكهرباء بالقدرة المناسبة لتشغيل التطوير والتوسع المستقبلي شاملة إنشاء محطة محولات سانت كاترين الجديدة قدرة 40 ميجا. ف. أ والتي تم رفع قدرتها إلى 75 ميجا. ف. أ طبقًا للدراسات المستقبلية، وتنفيذ خط الربط الهوائي جهد 220 ك. ف من محطة نويبع القائمة إلى محطة محولات سانت كاترين بطول 100 كم.

كما تم توسعة محطة محولات نويبع القائمة بإضافة 2 خلية و2 ممانع قدرة 25 ميجا ف. أ جهد 220 ك. ف للربط مع محطة سانت كاترين، وإنشاء مباني المحولات والموزعات ومد الكابلات الأرضية، ورفع كفاءة خط مياه أبورديس - سانت كاترين شاملة مواسير HDPE بطول 5 كم وعدد 6 طلمبات "ضغط 40 بار".

وصرح اللواء مهندس وائل مصطفى، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير سيناء، بأنه قد تم الانتهاء من الأعمال بكل من (مبنى وساحة السلام - مبنى الزوار - ممشى وادي الدير - البازارات السياحية - المجمع الشرطي - المباني الأمنية - المجمع الحكومي الجديد - محطة محولات كهرباء سانت كاترين الجديدة - محطة محولات نويبع)، وجار تنفيذ أعمال التشطيبات وتنسيق الموقع بكل من (امتداد النزل البيئي - الفندق الجبلي - المنتجع السياحي - الحي السكني بالزيتونة - النادي الإجتماعي)، وطرح المشروع على كبرى الشركات العالمية في إدارة وتشغيل المنشآت السياحية، وتم التعاقد مع شركتي (شتايجن برجر العالمية، وماريوت) لإدارة وتشغيل المنشآت الفندقية بالمشروع.

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