أسعار شقق مشروع بليس جيت في الشيخ زايد

كتب- محمد عبدالناصر:

تستمر وزارة الإسكان في طرح شقق مبادرة بيتك في مصر للمصريين في الخارج حتى 20 مارس الجاري، ويتم طرح أكثر من 11 مشروعًا في 9 مدن جديدة، ومن أهم المشروعات، بليس جيت الشيخ زايد.

مشروع بليس جيت الشيخ زايد هو مشروع سكني فاخر يقع على محور الريفيرا، ما يجعله واحدًا من أكثر المواقع الاستراتيجية والمرغوبة للسكن والاستثمار، كما يوفر المشروع مزيجًا من التصميم العصري والمساحات الخضراء الواسعة، إلى جانب مجموعة متكاملة من الخدمات والمرافق التي تلبي جميع احتياجات السكان وتضمن لهم أسلوب حياة مريح ومميزا، ما يجعل منه الوجهة المثالية للعائلات والمستثمرين الباحثين عن الجودة والراحة في بيئة متطورة وآمنة.

يتيح موقع المشروع سهولة الوصول إلى الطرق السريعة حيث يقترب موقعه من المولات التجارية الكبرى ويبعد دقائق عن الجامعات والمدارس الدولية، كما يقترب من المراكز الطبية والمستشفيات الكبرى والمدارس والحضانات. ويتمتع المشروع بمستوى عال من الأمن والحراسة ومزود بكاميرات مراقبة حديثة بالإضافة إلى مواقف سيارات واسعة ومساحات خضراء ومناطق ألعاب أطفال.

عدد الوحدات المتوفرة في المشروع 190 وحدة سكنية تشطيب كامل ـ فاخر بمساحات تبدأ من 80 مترا مربعا وحتى 220 مترا مربعا، على أن يكون موعد اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ 2025/9/30

أسعار شقق بليس جيت الشيخ زايد:

سجل سعر الشقة الـ 130 متر 3 ملايين و800 ألف جنيه، وسجلت الشقة الـ 150 متر 4 ملايين و650 ألف جنيه، حيث سجل سعر المتر 29 ألف جنيه.

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