الإسكان تعلن آخر موعد لحجز شقق مبادرة بيتك في مصر بـ 11 مشروع

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان عن مد فترة الحجز لوحدات مبادرة بيتك في مصر حتى يوم 31 مارس 2025، لإتاحة فرصة أكبر لكل من يرغب في امتلاك وحدة سكنية مميزة بأفضل المواقع في مصر.

وطرحت وزارة الإسكان، 5055 وﺣﺪة ﺳﻜﻨﻴﺔ وﻓﻴﻼ ضمن مبادرة بيتك في مصر يوم 20 مارس المقبل، وخصصت الوزارة موقع إلكتروني خاص بهذه المبادرة، والذي يتم التقديم من خلال.. اضغط هنا

ويصل مقدم الحجز للوحدات لـ 5 آلاف دولار، والفلل لـ 9 آلاف دولار.

وجاءت تفاصيل الأسعار على النحو التالي:

1- أسعار شقق العلمين الجديدة في الحي اللاتيني:

سجلت الشقة الـ 119 متر، 6 ملايين و177 ألف جنيه، فيما سجلت الشقة الـ 229 متر 9 ملايين و409 ألف جنيه، حيث سجل المتر 42 ألف وحتى 51 ألف جنيه، وتبدأ المساحات من 68 مترا مربعا وحتى 250 مترا مربعا.

2- أسعار شقق أبراج العلمين:

سجلت الوحدة الـ 678 متر 47 مليون و929 ألف جنيه، حيث وصل سعر المتر لـ 72 ألف جنيه، فيما سجلت الوحدة الـ 215 متر 26 مليون جنيه ووصل سعر المتر بها لـ 91 ألف جنيه.

3- أسعار شقق الحي الثالث العاصمة الإدارية:

سجلت الشقة الـ 114 متر 2 مليون و313 ألف جنيه، فيما سجلت الشقة الـ 140 متر 2 مليون و950 ألف جنيه، حيث تراوح سعر المتر من 20 إلى 21 ألف جنيه.

4- أسعار شقق للحى السكنى الخامس R5 جاردن سيتي العاصمة الإدارية:

سجلت الشقة الـ 133 متر 5ملايين و359 ألف جنيه، وسجلت الشقة الـ 244 متر 8 ملايين و786 ألف جنيه، حيث تراوح سعر المتر من 36 ألف إلى 40 ألف جنيه.

5- أسعار شقق مشروع صبا في أكتوبر:

سجلت الشقة الـ 140 متر 2 مليون و658 ألف جنيه حيث سجل المتر في هذا المشروع 19 ألف جنيه.

6- أسعار مشروع فالي تور في العبور الجديدة.

سجلت الشقة الـ 116 متر مليون و353 ألف جنيه، فيما سجلت الشقة الـ 89 متر مليون و38 ألف جنيه.

7- أسعار شقق فالي تور حدائق أكتوبر:

سجلت الشقة الـ 100 متر مليون و872 ألف جنيه، حيث وصل سعر المتر لـ18 ألف و720 جنيه، ويتم تسليم الشقق كاملة التشطيب.

8- أسعار شقق بليس جيت الشيخ زايد:

سجل سعر الشقة الـ 130 متر 3 ملايين و800 ألف جنيه، وسجلت الشقة الـ 150 متر 4 ملايين و650 ألف جنيه، حيث سجل سعر المتر 29 ألف جنيه .

9- أسعار شقق مدينة الرحاب القاهرة الجديدة:

سجلت الشقة الـ 101 متر 4 ملايين و844 ألف جنيه كما سجلت الوحدة الـ 137 متر 6 ملايين و380 ألف جنيه، ويكون سعر المتر 47 ألف و967 جنيه.

10- أسعار فلل زاهية في المنصورة الجديدة:

سجلت مساحة الفلا الـ 504 متر، 11 مليون و94 ألف جنيه، ويتم تسليم الفلل نصف تشطيب.

11- أسعار شقق مشروع أرابيسك:

سجلت الشقة الـ 124 متر 3 ملايين و232 ألف جنيه، فيما سجل سعر المتر 25 ألف و920 جنيه.

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